«Детство, юность, спорт!»

Автор: Редактор 01.06.2019

В воскресенье, второго июня с 12 до 17 часов, в сыктывкарском парке имени Кирова пройдет семейный праздник «Детство, юность, спорт!»

Основные площадки:

  1. Весёлые старты (с 12:00 до 17:00) ГАУ РК «Спортивная школа по плаванию «Орбита»;
  2. батуты (с 12:00 до 17:00);
  3. бочче (с 12:00 до 17:00) ГБУ РК «Спортцентр инвалидов»;
  4. дартс (с 12:00 до 17:00) ГБУ РК «Спортцентр инвалидов»;
  5. стритбол (с 12:00 до 17:00) ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;
  6. хоккей с мячом (с 12:00 до 13:00) ГБУ РК «Спортивная школа №1» ;
  7. мастер-класс по карате киокусинкай (с 12:00 до 13:00) КРОО «Федерация киокушинкай каратэ-до»;
  8. мастер-класс по футболу (с 15:00 до 17:00) ГБУ РК «Спортивная школа по футболу»;
  9. мастер-класса по пауэрлифтингу (с 14:00 до 15:00) ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва №2»;
  10. мастер-класс по боксу (с 15:00 до 16:00) ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва №2»;
  11. мастер-класс по спортивной борьбе (с 16:00 до 17:00) ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва №2»;
  12. пробное тестирование в ВФСК «ГТО» (с 15:00 до 17:00).

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