Шаг к заветным знакам отличия

1 и 2 июня Сыктывкар станет местом проведения регионального этапа летнего фестиваля ГТО в зачет круглогодичной республиканской спартакиады «Старшее поколение» (1 и 2 группы). Любители спорта от 40 лет и старше испытают себя в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

На республиканском стадионе в мероприятии примут участие более 50 человек, представляющих девять команд. Это сборные столицы Коми, Ухты, Прилузского, Корткеросского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и других районов.

– Мы будем рады видеть не только тех, кто просто придет поболеть за своих спортсменов. Но и тех, кто еще не принял участия в выполнении нормативов, чтобы самим увидеть, как выполняются те или иные испытания. И, конечно, в скором времени присоединиться к комплексу ГТО, – отметили в региональном операторе – Центре тестирования ГТО.

Во время фестиваля все желающие смогут получить специальный буклет с инструкцией, как дойти до знака отличия ГТО. А специалисты республиканского Центра тестирования ГТО ответят на все вопросы и помогут разобраться в нюансах комплекса «Готов к труду и обороне!».

Что касается самих соревнований, то в первый день на республиканском стадионе с девяти утра спортсменов ждут зальные виды испытаний, такие как наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Закончится программа первого дня в бассейне «Орбита» нормативом «плавание».

В воскресенье, 2 июня, участники пройдут тестирование в самом энергичном и зрелищном испытании – в беге на длинные дистанции. Выполнять его они будут на республиканском стадионе, арена которого будет открыта для зрителей.

Забеги стартуют в 10 часов, закрытие спортивного праздника и награждение победителей и призеров запланировано сразу после окончания соревновательной части. Ориентировочно чествование начнется в 16.30 в зале №2 здания стадиона, сообщили в минспорте Коми.

Игорь ПЕТРОВ