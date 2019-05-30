Татьяна Уляшева: «Носители коми языка ответственны за его сохранение»

В апреле в Сыктывкаре прошел финал четвертого республиканского конкурса «Коми велöдысь» («Коми учитель»). В нем участвовало восемь учителей и пять воспитателей, обучающих коми языку. Среди учителей победила Татьяна Уляшева, которая преподает коми язык и литературу в селе Помоздино Усть-Куломского района. В интервью «Республике» Татьяна Уляшева рассказала о том, как ей удалось покорить конкурсное жюри, с какими проблемами сталкиваются педагоги в глубинке, и может ли достойно зарабатывать современный учитель.

– Что помогло вам победить в конкурсе «Коми велöдысь»?

– Большой опыт. Работаю уже девятнадцатый год. Дисциплинированность, ответственность, а также знание предмета и современных методик. Все это в совокупности и сложилось в результат.

– Какие испытания были?

– Чтобы пройти в очный тур, надо преодолеть заочный. Всего на заочном этапе было 34 участника. Нужно было изложить свое педагогическое кредо в эссе, сделать две разработки урока в соответствии с современными требованиями. Еще собрать ряд документов. На очном туре четыре испытания. Первое – это «Визитка», надо было представить себя. Потом в тот же день прошел круглый стол по теме «Сöмын чужанiнын сылöн шудыс, кодлöн коми вужйыс век на ён» («Счастлив на родине тот, кто воедино связан с нею»). Участники обсуждали, кто и как понимает эту тему, приводили свои доводы, аргументы. На следующий день – проведение открытого урока в гимназии искусств имени Юрия Спиридонова. Это испытание проходило впервые. Его включили, чтобы повысить статус и как-то приблизить к конкурсу «Учитель года» (в этом году победителем стала также педагог из Усть-Куломского района – учитель английского языка Ольга Сковородникова – авт.). Также с этого года победителям присваивают высшую квалификационную категорию. Правда, у меня она уже была. На третий день требовалось провести мастер-класс: кратко, но четко изложить ту или иную методику, по которой учитель работает.

– А чем вы покорили жюри?

– Ни с кем из членов жюри об этом не разговаривала, но, наверное, все же большую роль сыграло то, как я провела урок. Мне кажется, это оценивалось выше всего. У меня был сборный класс – 12 десятиклассников и одиннадцатиклассников. Найти в Сыктывкаре детей, которые свободно владеют коми языком, трудно, а в гимназии искусств много ребят из сельских районов. Мне дали возможность самой выбрать тему урока. Выбрала философскую поэзию Александра Шебырева, он наш помоздинский поэт и прозаик. Мне его творчество близко и хотелось, чтобы дети о нем больше узнали. Творчество Александра Шебырева в школе не изучается, поэтому можно считать это уроком внеклассного чтения.

– Может, особенные методики на этом уроке применили?

– Методики, которые сейчас есть, всем знакомы, только каждый учитель использует их по-своему. Не каждый урок, но стараюсь часто применять технологию творческих мастерских. В основе технологии – ценностные ориентации, целевые установки учителя. Технологическая цепочка выстраивается строго в соответствии с поставленной целью и гарантирует ее достижение. Работа в творческой мастерской начинается со слова, образа, предмета, мелодии, текста, рисунка и формулировки проблемы – темы мастерской. В начале урока я включила детям песню Александра Шебырева, чтобы они, прослушав, поразмышляв, о чем он поет, через себя это пропустили и попытались выйти на тему урока. У них это получилось: показали, что много знают, умеют размышлять и владеют образами, которые встречаются в лирике, изобразительные средства знают. В общем, ученики хорошо поддержали. Если в начале урока было большое волнение, учитывая, что незнакомые дети, присутствовало жюри, телевидение снимало, то через минут пять-десять волнение ушло.

– На селе есть проблема интеграции в учебный процесс русскоязычных детей. Таких в Усть-Куломском районе около десяти процентов. Насколько остро эта проблема стоит в Помоздино?

– Да, есть такие дети, которые приезжают в Помоздино с родителями и вообще не знают языка. Есть такие, у кого один родитель коми, другой русский, но дома они общаются на русском, поэтому для ребенка родная речь – русская. Все зависит от родителей, одни говорят: «Пусть учится, как все, никаких скидок». Другие говорят, что он у нас русскоязычный, возмущаются и, в общем, не хотят, чтобы их ребенок изучал коми. В нашей школе два учителя коми языка, и мы стараемся, да и у нас даже разработано такое положение, чтобы такие дети в щадящем режиме изучали язык. Если надо что-то наизусть выучить, то мы им говорим: «Давайте не полностью, а хотя бы половинку». У меня учился мальчик, он уже окончил школу и поступил в УГТУ. У него мама русская, и дома они постоянно общались по-русски. В пятом классе были тоже проблемы, но в старших классах он оказался единственным учеником, который все произведения по коми литературе прочитал в полном объеме на коми языке. Таких положительных примеров много.

– Насколько быстро не знающий коми первоклассник начинает общаться и понимать язык? Есть такие примеры, когда они и до одиннадцатого класса не понимают?

– Да, конечно, есть такие примеры. Если ребенок не хочет, то он никогда не начнет понимать, а если сам настроится, то все получится. Масса таких примеров, когда ребенок не ноет, а изучает, потому что надо, и у него все получается. У меня в одном классе есть два мальчика, оба русскоязычные. Один и по литературе, бывает, пятерки получает, потому что хочет, а у второго нет желания, и у него не только по коми не идет, но и по другим предметам. Есть еще проблема, что и комиязычные родители зачастую сами не хотят, чтобы их дети изучали язык. Они говорят, мол, зачем его изучать, ведь мы же и так на нем разговариваем. Поэтому, когда мы начинаем учебный год, то на первом уроке всегда говорим о родном языке. Мы объясняем детям, что они ответственны за сохранение языка, что они носители языка и если не будут говорить на нем и изучать, то неизвестно, что дальше будет с коми народом. Мы, учителя коми языка, всегда говорим детям: «Вы уникальные дети, потому что вы – билингвы, у вас два родных языка, и вы в два раза богаче, чем сыктывкарские русскоговорящие дети». Вот так прививаем им чувство своей особости.

– Сейчас часто закрывают сельские школы, и детям приходится ездить в райцентры. В Помоздино ребятам это не грозит?

– Школа в Помоздино большая, почти четыреста учеников. Здание для новой школы уже начали строить. Надеемся, что достроят. Нашу школу точно не закроют и в район не переведут. Сейчас школа состоит из девяти деревянных зданий. Это очень неудобно. Получается, что нам, учителям, после каждого урока надо перебегать из одного здания в другое. Впопыхах раздеваемся, ведем урок и опять идем в другое здание.

– Насколько хорошо школа укомплектована?

– Не очень, по крайней мере наша. Хотя, когда общаемся с другими учителями, то они говорят, что в вашей школе намного лучше, есть мультимедиа-оборудование во многих классах. Но те же проекторы сейчас стали так быстро из строя выходить, видимо, свой срок годности у них есть. Не всегда получается работать так, как хотелось бы, но ждем открытия новой школы, говорят, что она будет оснащена современной техникой.

– Каким вы видите развитие коми языка?

– В интернете уже есть и сайты на коми, можно свободно печатать на коми, много книг можно найти на коми в интернете. Это большой плюс, значит, коми язык будет развиваться. Я всегда говорю детям, что все зависит от них, если они будут говорить на нем, то и он будет жить. Если будут его изучать в школе как родной, в том объеме, как мы изучали и как сейчас, то мы не утратим язык, но если изменится учебный план, в программе что-то урежут и мы будем меньше изучать, то, конечно, это станет большой проблемой.

– Достаточно ли часов на изучение коми языка и литературы?

– В каждом классе четыре часа в неделю на язык и литературу. Если так и останется, то этого достаточно. Такое количество было всегда, сколько я работаю. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Но есть учебный план, и все предметы ведутся строго по нему. В старших классах хотелось бы больше времени, потому что там такие интересные произведения. Но мы рады тому, что есть.

– Насколько хороши новые интернет-порталы для изучения коми? «Коми кыв» («Коми язык») вот недавно появился.

– Они помогают. Я и детям эти сайты показываю, распечатываю ссылки на них и раздаю, на собраниях родителям о них рассказываю, говорю, что не надо плакать и бояться, не надо говорить, что коми язык сложный. Сейчас уже все можно найти, зайдя в интернет. Если не знаете слово, то онлайн-переводчик подскажет. Есть электронные библиотеки, где можно найти произведения коми писателей на коми языке.

– Почему вы выбрали профессию учителя?

– Когда оканчивала школу в 1995 году, это было тяжелое время. У меня родители работали в совхозе, зарплату почти не платили, и куда-то ехать учиться было сложно. Вообще хотелось заниматься музыкой, учиться на музработника, в колледж искусств поступить, но в 1994 году открылся финно-угорский факультет в Сыктывкарском госуниверситете, и многие дети из сельской местности туда ринулись, и я тоже не стала исключением. Поступила и не могла не оправдать доверие своих родителей, тем более учились почти без денег. У совхоза был автобус, который два раза в неделю ездил в Сыктывкар. На этом автобусе родители отправляли нам сумки с продуктами, вот благодаря этому мы выучились, не умерли от голода. Потом окончила университет, и директор школы пригласила меня на работу. Стала работать и не жалею об этом.

– Что больше всего вам нравится в этой профессии?

– Работа тяжелая, постоянно требует подготовки, но мне нравится. На нас лежит ответственность за сохранение языка, и надо не только дать знания, а чтобы дети по-настоящему поняли, что они ответственны за свой язык и народ.

– Когда мы договаривались об интервью, вы сказали, что с пяти до семи вечера у вас репетиция. Это вы ведете какой-то кружок еще в школе?

– Это при нашем Доме культуры есть народный ансамбль «Радлун» (в переводе с коми «Радость» – авт.), и я пою в хоре.

– Вы творческий человек?

– Да, играю на баяне и пою. Еще в школе научилась играть на баяне, поэтому и хотела идти на музыкальное. Но теперь играю только дома для себя. Мы с ансамблем выступаем не только в Доме культуры, но и ездим в другие города и районы Коми. Сейчас готовимся к юбилею Ивана Куратова, собираемся на фестиваль хоров «Поет село родное» в Сысольский район. Мы уже участвовали в нем лет пять назад, в том же году ездили Мурманск на всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы».

– Это для вас своего рода отдушина?

– Да, потому что когда много работы, то думаешь: «Ой, не успеваем, и это надо, и это, и огород, и конец четверти». А приходишь туда – и отдыхаешь. Раньше и в народном театре участвовала, и в КВН, теперь только в хоре.

– Учитель сегодня может достойно зарабатывать?

– Считаю, что может, если есть категория. Но просто так портфолио не напишешь, надо работать на него, и в конкурсах с детьми участвовать, и самой в конкурсах участвовать, вести экспертную деятельность, то есть проверять портфолио других учителей, быть в составе предметных жюри конкурсов. Я апробирую учебники по коми языку, тесно сотрудничаю с Лабораторией этнокультурного образования КРИРО (Коми республиканский институт развития образования), совместно сделали методические рекомендации для шестых классов. Если попросят, рецензирую учебники как учитель-практик.

– Для современного учителя важно быть в соцсетях?

– Очень важно. Некоторые из моих коллег говорят: «Ой, да зачем, я даже туда не захожу». А я «ВКонтакте» есть, и даже дети мне иногда пишут, допустим, по домашнему заданию что-то не поняли или еще какие вопросы. Спрашивают на уроке, можно ли презентацию, например, отправить мне «ВКонтакте», я говорю: «Да ради бога». Считаю, что надо быть с детьми открытыми. Если у них есть проблема по моему предмету, то они свободно могут подойти и спросить или написать мне сообщение. Другой вопрос, успею ли я вовремя посмотреть. В любом случае я всегда для всех открыта, в том числе и с родителями стараюсь быть всегда открытой и на первом же уроке, когда у меня новый класс, даю свои номера телефонов.

Ярослав СЕВРУК

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