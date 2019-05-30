Любовь к профессии в династии Талыковых – Ким передается по наследству

Если посчитать годы, отданные династией Талыковых – Ким гиганту на Вычегде, то получается без малого 350 лет. Для старших членов этой семьи Сыктывкарский ЛПК стал не только местом работы, но и местом, где зарождались дружеские и родственные связи. В этом году крупнейшее предприятие Коми – Монди СЛПК отмечает свой полувековой юбилей. «Республика» продолжает посвященный этой дате цикл публикаций о династиях комбината, о тех, кто стоял у истоков бумагоделательного производства и передал трудовую эстафету своим детям и внукам.

В начале 60-х годов прошлого века семья Ким приехала в Коми с Сахалина. Что их заставило искать счастья на другом конце материка, в лесном коми поселке Подтыбок, сейчас вряд ли кто скажет точно, но перебрались они сюда с пятью детьми. А в 1969 году, когда сын Вячеслав окончил Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум, вся семья снялась с места и переехала в Эжву поднимать комбинат, гремевший тогда на всю страну. Глава семьи Тон Гу устроился стропальщиком в древесно-перерабатывающий цех. Оттуда и на пенсию ушел. А его жена Любовь Константиновна до 1981 года работала оператором стола роспуска, а затем до самого выхода на пенсию – охранником в военизированной охране СЛПК.

Трое детей Ким – Юрий, Вячеслав и Татьяна – окончили ПТУ-15 и тоже посвятили свою жизнь предприятию. Вячеслава после училища приняли сварщиком в ремонтно-механический цех. Без отрыва от работы учился на вечернем отделении целлюлозно-бумажного техникума по специальности «техник-механик». По окончании техникума работал старшим мастером участка автотранспортного предприятия «Эжватранс», затем инженером по охране труда и безопасности движения.

Юрий после ПТУ устроился электриком в цех гидролизного производства. Отслужив в армии, вернулся на родное предприятие уже слесарем на РМЗ, а затем до пенсии работал слесарем-гидравликом на бумагоделательной машине. Жена Юрия – Леонида – тоже с юности и до самой пенсии трудилась на СЛПК и за годы работы изучила практически всю технологическую цепочку. После окончания ПТУ-15 она поступила на СЛПК в цех гидролизного производства. Оттуда была переведена оператором ЭВМ вычислительного цеха, затем работала инженером в отделе сбыта до 2008 года, откуда и ушла на пенсию.

Дочь супругов Ким – Татьяна (в замужестве Дурягина) после ПТУ работала на фанерном заводе сортировщиком поточной линии. Затем до выхода на пенсию в 2013 году была лаборантом химанализа. Ее стаж на СЛПК 36 лет. Муж Татьяны – Валерий Дурягин в 1977 году после окончания Ухтинского лесотехнического техникума пришел на фанерный завод СЛПК в качестве наладчика деревообрабатывающего оборудования. Потом его перевели оператором шлифовального станка, затем – мастером смены, сейчас работает технологом ООО «СФЗ».

В 1968 году из Светлогорска в Сыктывкар приехали супруги Николай и Тамара Талыковы с 16-летней дочерью Людмилой.

– Мама работала на Светлогорском целлюлозно-бумажном комбинате с 1950 года, была уже опытным специалистом, и ее пригласили сюда, – рассказала «Республике» Людмила Ким (Талыкова). – Она была начальником размольно-подготовительного цеха. Я тогда только окончила девятый класс. Конечно, мне не хотелось уезжать из Светлогорска: все-таки в этом возрасте очень важно общаться со сверстниками, а в Сыктывкаре ни друзей, ни подруг не было. Приехали мы в августе. Эжва сразу понравилась. В сравнении со Светлогорском, военным городком областного значения, она была даже больше. Первое время маму я почти не видела, она все время находилась на пуске, там как раз пусковые работы начинались. А зимой того же года я впервые увидела северное сияние. Помню, меня это очень впечатлило. Я люблю фотографировать, делать зарисовки, а здешняя природа вдохновляет.

Сразу по приезде Талыковым выделили комнату в коммуналке, а вскоре семья переехала в отдельную квартиру. Глава семьи – Николай Иванович устроился на комбинат водителем. Так и проработал на своем ЗИЛе до пенсии. Как уже было сказано, свой трудовой путь на СЛПК Тамара Талыкова начала с должности начальника размольно-подготовительного участка картонно-бумажного производства, а закончила секретарем парткома комбината. В 1994 году Тамару Васильевну, которая к тому времени ушла на пенсию, избрали председателем совета ветеранов, она возглавляла его до 2011 года.

Людмила Талыкова к новым местам быстро привыкла и полюбила их. Поэтому после окончания школы уезжать из Сыктывкара не думала. Поступила на вечернее отделение целлюлозно-бумажного техникума на специальность «техник-технолог». Своего будущего мужа Вячеслава Кима встретила еще во время учебы в техникуме, но более близкое знакомство состоялось позже, когда оба уже работали на СЛПК.

– В 1974 году был турслет на реке Емвальке. В нем принимали участие команды от разных цехов СЛПК, там мы с Вячеславом и познакомились, – вспоминает Людмила Талыкова.

По словам собеседницы издания, с тех давних пор комбинат просто преобразился:

– Раньше нам всем выдавали специальные респираторы, которые мы надевали, когда проходили по загазованным цехам. Помню, в отбельном цехе загазованность хлором была большая, и мы в нем через респиратор дышали. А недавно ветеранов на экскурсию водили, так мы порадовались за комбинат: там все уже по-другому, люди ходят без всякой защиты. Через промывной и варочный цеха раньше в резиновых сапогах ходили, а сейчас везде все чисто и сухо.

Девушка пришла на СЛПК в 1972 году практически сразу после школы, работала в цехе ширпотреба, а по окончании ЦБТ – в лаборатории отдела охраны природы. После повышения квалификации перешла в отдел лесоснабжения, где трудилась до пенсии. На СЛПК она отработала 31 год. О тех временах Людмила Ким вспоминает с ностальгией. Говорит, люди были более открытыми и искренними. Поскольку комбинат был комсомольско-молодежной стройкой, на нем работало много молодежи, и жизнь кипела.

– Часто устраивались субботники, на которые мы с удовольствием ходили, потому что это была не просто внеурочная работа, а совместный труд и общение. Обычно мы убирали мусор на ДПП, где идет подготовительная обработка древесины, после которой остается много коры. Мы очень интересно жили: проводили совместные праздники, отмечали торжества, выезжали на природу, – рассказала она.

В 2003 году Людмила Ким вышла на пенсию, но так же, как и ее мама – Тамара Талыкова, родной комбинат не оставила. Тамара Васильевна после выхода на пенсию возглавила совет ветеранов СЛПК: за годы работы в парткоме привыкла все время находиться в гуще событий, и внезапно остаться без дел для нее было невозможно.

– В совете ветеранов никто не умел работать с компьютером, а нужно было систематизировать базу данных и заносить в компьютер, и мама пригласила меня на должность своего заместителя, потому что с компьютером я на «ты». В общем, 11 лет я была ее заместителем, – говорит Людмила Ким.

Сейчас женщина на заслуженном отдыхе, но на смену ей на комбинат пришли две ее дочери – Мария и Наталья.

– Мы с сестрой и братом буквально выросли на СЛПК, – поделилась Мария Субботина (Ким). – Мой дедушка Николай Иванович Талыков работал на комбинате водителем и каждый день забирал меня из школы, которая была недалеко от предприятия. Возможно, именно пример моих деда с бабушкой и мамы повлиял на мой взрослый выбор, потому что для меня других вариантов, кроме как работа на СЛПК, не было. В ЦБТ я попыталась поступить на технолога, как мама, но не получилось, и мне предложили стать теплотехником. А на СЛПК я вообще сначала работала электриком по обслуживанию котельного и турбинного оборудования в электроцехе ТЭЦ. Потом меня перевели в центральную службу автоматизации и метрологии, где я начинала со слесаря КИПиА третьего разряда и дошла до должности инженера-метролога первой категории. Уже работая на СЛПК, заочно окончила Сыктывкарский лесной институт, за что очень благодарна своему начальнику Юрию Ивановичу Исаеву, который меня всегда настраивал на постоянный профессиональный рост.

Династия Талыковых – Ким – наглядное подтверждение истины, что лучшее воспитание – это личный пример родителей. Тамары Васильевны Талыковой сегодня уже нет в живых, но ее дочь Людмила Ким уверяет, что пример мамы стал для нее главным стимулом при выборе профессии. Достаточно было видеть, как мама «горит» на работе, чтобы заразиться ее энтузиазмом. Именно мамин пример заставил ее получить профессию технолога. То же самое могут сказать и внучки Тамары Талыковой – Мария и Наталья. Если Марии в силу обстоятельств пришлось немного изменить курс и выучиться не на технолога, а на теплотехника, то Наталья пошла по стопам бабушки и мамы и тоже стала технологом. Сегодня она работает на участке размола цеха БМ-21.

Галина ГАЕВА

Фото из семейного архива