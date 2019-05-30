Коми – в числе регионов-лидеров в области информационной безопасности несовершеннолетних

Об этом на рабочей встрече с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Панков. Встреча состоялась 29 мая.

Под председательством Александра Панкова и руководителя Управления Роскомнадзора по СЗФО Дмитрия Сахарова сейчас в Сыктывкаре проходит заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе.

«Большое спасибо за помощь в организации мероприятия. Мы всегда меняем территории и стараемся два года подряд в одном и том же месте не проводить. И везде оно проходит по-разному. Коми, могу сказать точно, — в лидерах по России по работе с персональными данными, особенно по защите детей от специфической информации», — отметил Александр Панков.

«Спасибо за высокую оценку. И от себя лично, от имени коллег, хочу поблагодарить надзорную службу за активное взаимодействие, в том числе в решении вопросов, связанных с отстранением детей, как Вы сказали, от специфической информации. Для нас это крайне важно. И акции, которые мы вместе с территориальным подразделением проводим, и соответствующие практики являются действительно эффективными. С вашей помощью в республике этой работой охвачены десятки тысяч детей, что даёт очень качественный и позитивный результат», — поблагодарил глава региона.

***Координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе является консультативно-совещательным органом, в состав которого входят руководители всех 9-ти Управлений Роскомнадзора, расположенных на территории округа. Это Управления по Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областям, по Республикам Карелия и Коми, по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а также Управление по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область).

На заседаниях Координационного совета, проходящих 1 раз в год в одном из субъектов округа, рассматриваются вопросы административной и судебной практики по трем основным направлениям деятельности Роскомнадзора (связь, СМИ и защита прав субъектов персональных данных), а также вопросы управленческой и кадровой работы. Руководители Управлений обмениваются опытом контрольно-надзорной деятельности, обсуждают актуальные рабочие проблемы, делятся собственными идеями и предлагают новые способы повышения эффективности мероприятий контроля и надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Очередное заседание Координационного совета в 2019 году было решено провести в Сыктывкаре накануне Международного дня защиты детей в форме практической конференции по теме информационной безопасности детей и подростков.

http://rkomi.ru/news/76274/