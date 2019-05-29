«Зеленые фуражки» отметили 101-ю годовщину погранвойск

28 мая в России отметили День пограничника. В этом году исполнился 101 год со дня образования погранвойск. В столице Коми митинг, посвященный событию, прошел у мемориала «Вечная слава». Поздравить пограничников пришли ветераны, представители органов власти, общественники и юнармейцы.

С раннего утра пограничники и члены их семей собирались у мемориала «Вечная слава», чтобы поздравить друг друга на митинге и почтить память погибших возложением цветов. Они вспоминали о боевых буднях и братались под хиты Олега Газманова «Офицеры» и «Погранзастава». Неподалеку, на парковке у Дома печати, стояла «буханка», на которой красовались надписи, сделанные еще к столетнему юбилею. Около машины пограничники перекусывали и поминали павших товарищей.

На митинге от руководства региона пограничников поздравил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. Он, как выяснилось, и сам является ветераном погранвойск. Министр сказал, что такое понятие, как пограничное братство, – это не пустой звук и оно действительно существует:

– Погранцы – особые военные, они несут стержень по жизни, показывают любовь и преданность своим пограничным вой-скам, к погранзаставе. Самое главное – мы отличаемся от других тем, что наш день начинается в восемь часов вечера. Перед боевым расчетом озвучивается приказ распределения нарядов, и с этой минуты начинается новый день. Это важная составляющая для нас.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил присутствовавших с профессиональным праздником, отметив, что пограничники – это особые воины, которые первыми принимают удар врага и ежеминутно охраняют покой наших сограждан. Генерал-майор, инспектор военного комиссариата по Коми Анатолий Иванов рассказал, что ему часто приходилось бок о бок трудиться с пограничниками и более преданных своему делу людей он нигде, кроме еще десантных войск, не встречал.

– На вас лежит большая ответственность – охранять границы России, вести борьбу с контрабандистами, экстремистами и непорядочными людьми, – сказал он.

– От лица союза десантников и войск специального назначения Коми поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочу сказать спасибо за те пятнадцать минут боя, которые вы держите границу, пока мы собираемся и летим к вам на помощь. Желаю вам здоровья, чистого КСП по жизни, – сказал ветеран ВДВ Вадим Фадеев.

После митинга и возложения цветов колонна пограничников отправилась на праздничный концерт в Центр досуга и кино «Октябрь».

Ярослав СЕВРУК

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