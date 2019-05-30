«Поколение» ждет пополнения

Работа в поисковом отряде кардинально меняет человека, с особой остротой позволяет прочувствовать ценность человеческой жизни и уважение к праху погибших. Об этом рассказали участники поискового отряда «Поколение» на встрече со своими сверстниками-студентами, которая прошла 28 мая в музее истории СГУ.

По словам специалиста центра патриотического воспитания СГУ Дмитрия Бульдина, кураторство отрядом он принял осенью 2018 года. К тому времени отряд, которому в этом году исполнилось уже 15 лет, два года не выезжал на вахты памяти.

– Мы начали возрождать отряд и осенью прошлого года провели набор студентов, – рассказал Дмитрий Бульдин. – Последние два года деятельность отряда не велась по простой причине: сейчас сложно привлечь к этому молодежь, потому что ребята очень смутно представляют, что это за работа, и вообще плохо знают историю своего Отечества. Патриотическое воспитание нужно начинать даже не со школы, а с детского сада. Подобные встречи со студентами позволяют хотя бы частично восполнить этот пробел. Ведь когда ребята делятся своими впечатлениями – это лучшая пропаганда.

Сейчас в отряде «Поколение» – шесть человек, причем, что характерно, только девушки. Учитывая, что работа это физически трудная и ведется в полевых условиях, мужская сила была бы для поисковиков хорошим подспорьем. Из шести членов отряда на Вахту памяти, которая проходила с 20 апреля по 4 мая, смогли выехать только три девчонки. Все они первокурсницы и на вахте были впервые.

Традиционно отряд «Поколение» выезжает в Новгородскую область и в Карелию. Работа в этих регионах, конечно, тяжелее, чем, например, в Смоленской области, где ранней весной уже заметно теплее. Однако в этом году ребятам повезло: земля уже оттаяла и все время вахты погода стояла солнечная и теплая. Работали поисковики в деревне Спасская Полисть Новгородской области. Как рассказала участник вахты, студентка первого курса института истории и права Елена Маркуца, работа велась совместно с отрядами из Томска, Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. В этой местности поисковиками отработаны уже 95 процентов территории, но на этот раз ребятам повезло не только с погодой: в ходе вахты были найдены останки 72 человек, двое из которых – солдаты вермахта. Найдено шесть медальонов, три из них уже прочитаны, и начался поиск родственников, которым будут переданы останки.

– Обычно считается везением, если в этих местах даже двух солдат найдут. А то бывает, и вовсе не находят. На сей раз мы обнаружили ямы – большие захоронения, в которые собирали с поля боя и закапывали сразу много солдат, – рассказала Елена Маркуца. – Кроме того, были найдены верховые останки еще одного солдата. Верховыми у поисковиков принято называть останки солдат, которые остались лежать незахороненными, и со временем земля накрыла их. Обычно эти останки находят под небольшим слоем земли. Мы работали также на санитарных захоронениях, где не все части скелета можно найти, так как в них хоронили собранные с поля оторванные взрывом руки и ноги.

Поисковики рассказали участникам встречи о том, какие приспособления они используют для работы, что делать при обнаружении неразорвавшегося снаряда, с какими трудностями сталкиваются во время вахты. Работа в полевых условиях, конечно, нелегкая, копать мешают корни деревьев, работать приходится иногда по колено в воде. А когда основной пласт земли уже снят и открылись останки, начинается самая кропотливая часть.

– Надо быть очень осторожными, так как тела были положены как попало, и бывает, что кости рук и ног двух лежащих рядом останков переплетаются, нужно строго отслеживать, чтобы их не перепутать. Для этого их складывают на специальные полотна, где напечатано изображение скелета, чтобы все они были уложены на место.

В ходе встречи студенты задавали вопросы, какие предметы чаще всего находят поисковики, как они отличают останки немецких солдат от русских и где хоронят немецких. По словам поисковиков, чаще всего они находят ложки, кружки, каски, карандаши, пуговицы, монеты того времени. А немецких солдат от русских отличают по особым приметам. Так, в этот раз одного из солдат вермахта определили по хорошо сохранившемуся на нем свитеру. У советских солдат свитеров не было. Второго – по вставной челюсти. В то время отечественная стоматология была еще очень плохо развита, и протезы такого хорошего качества в России не делали. Останки немецких солдат хоронят на специальном немецком кладбище или передают организациям, которые занимаются поиском их родственников или захоронением.

На вопрос, какие чувства вызывает эта работа, Елена Маркуца ответила:

– Когда я ехала туда, думала, что может возникнуть неприязнь к такой работе, но ничего такого не произошло. Более того, там понимаешь, что это очень нужное дело, понимаешь ценность человеческой жизни, проникаешься уважением к праху погибших. Надо это пережить, чтобы понять, какая это радость, что погибшие солдаты уже не валяются в земле, а похоронены со всеми почестями.

Галина ГАЕВА

Фото автора