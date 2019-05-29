День защиты детей в Коми отметят 500 раз

1 июня, в Международный день защиты детей, во всех муниципальных образованиях Коми пройдут мероприятия, посвященные главному празднику детей во всем мире.

В республике его отметят почти 200 тысяч детей от 0 до 18 лет. Они станут главными героями на 500 мероприятиях, которые запланированы по отрасли образования.

Ребят ждут конкурсы, экскурсии, эстафеты, акции, квесты, походы и другие интересные события, сообщили в минобразе региона.

Бабушки и дедушки малышей Емвы вспомнят свои нежные годы во время интерактивной беседы «Детство 50-60-х».

В центре детского творчества поселка Войвож развернется театрализованное представление «Приключения в стране Мульти-Пульти». В Выльгорте пройдет парад колясок, а в Жешарте – тематический день «Безопасное лето».

В печорской средней общеобразовательной школе №2 имени Андрея Стенина наградят одаренных детей по итогам учебного года, а в соседней Инте пройдет массовый флешмоб с участием дошколят «Город детей».

Сыктывкарский автомеханический техникум организует «Карамельный кросс», студенты Ухтинского медицинского колледжа узнают, как защитить свои права, а учащиеся Ижемского политехнического техникума проведут массовую зарядку на свежем воздухе.

Игорь ПЕТРОВ