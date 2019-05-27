Всем объектам – адреса, всем деревням – статус

Участники специальной комиссии обсудили вопросы подготовки к переписи населения

Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, наряду с традиционным заполнением бумажных бланков предполагает широкое использование интернет-технологий. Об этом рассказала руководитель Комистата Марина Кудинова на заседании комиссии по подготовке к переписи, состоявшемся 23 мая в администрации главы Коми.

Открывая совещание, зампред правительства республики Наталья Михальченкова отметила, что перепись проводится не для органов статистики, а прежде всего для органов власти, поскольку дает возможность оценить динамику изменений, произошедших с последней переписи 2010 года, и принимать эффективные государственные решения.

– Сведения, собранные в ходе переписи, необходимы для экономического программирования, разработки программ в сфере занятости, социальных программ и проектов, – сказала Наталья Михальченкова. – Это уникальная информационная база для самых разных решений и в части социальной поддержки, и в части разработки инструментов государственного регулирования. Ни одна экономическая программа не может иметь право на жизнь без привязки к конкретной демографической ситуации. Кроме того, без статистики из реестра могут выпадать люди из определенных категорий, нуждающихся в поддержке государства, к примеру, многодетные семьи.

Руководитель Комистата Марина Кудинова подробно остановилась на особенностях переписи 2020 года. Хотя перепись запланирована в следующем году, подготовка к ней уже началась. Проходить она будет в двух вариантах. Первый дает право гражданину заполнить переписные листы в электронной форме в сети интернет на Едином портале госуслуг. Сделать это можно не выходя из дома и переписать как себя, так и всех членов семьи. Предполагается, что это позволит увеличить охват населения, поскольку не так уж редки случаи, когда хозяева просто не впускают переписчиков в дом. Еще один плюс новшества: это позволит уменьшить затраты, идущие на тиражирование бланков и оплату труда переписчиков.

Оба варианта уже применялись в пробной переписи прошлого года. Республика Коми тогда оказалась седьмой среди субъектов России по охвату. Марина Кудинова выразила надежду, что и сейчас регион будет в числе передовиков.

– У переписчиков будут и бланки, и планшеты. Гаджеты с подключением к интернету удобны в заполнении и передаче информации, а также в навигации, – отметила Марина Кудинова. – Во время заполнения страницы люди сэкономят время, потому что данные о человеке с сайта госуслуг будут появляться в нужных графах автоматически. Сейчас мы прорабатываем технические вопросы, отвечаем на отклики людей и отмечаем, что надо максимально упростить условия самостоятельной переписи. В последующем также мы скорректируем работу переписчиков.

Как отметила Наталья Михальченкова, число граждан, пользующихся интернет-услугами в Коми, все увеличивается. При этом растет и количество людей пожилого возраста, свободно использующих интернет. Поэтому организаторы переписи уверены, что заполнение анкет в глобальной сети значительно упростит процедуру.

Марина Кудинова рассказала о том, как ведутся подготовительные работы по организации переписи. Помимо республиканской комиссии, созданы комиссии на местах. С 1 апреля в муниципалитетах работают уполномоченные, которые будут помогать организовывать перепись.

Для такой глобальной работы придется привлекать много людей, так как силами сотрудников Комистата с переписью не справиться. Это большая гвардия – контролеры и инструкторы, регистраторы и переписчики. Сегодня идет первоочередная подготовка: готовится список адресов и картографического материала всех объектов, где могут проживать люди. Создается большая база, которая будет еще перепроверяться, так как прежние сведения за прошедшие с последней переписи годы могли устареть.

– Регистраторы на местах пройдут с картографическим материалом в августе и сентябре, проверят соответствие данных с тем, что есть в реальности, – рассказала Марина Кудинова. – К примеру, есть указанный дом или его уже нет. При необходимости внесут изменения в картографию. Потому что ситуация могла и измениться. После этого будет составлен план, по которому будем проводить перепись. Сейчас надо заняться подбором регистраторов, которым, конечно, придется много походить. Молодежь лучше с этим может справиться, поэтому выйдем с просьбой в вузы и техникумы, чтобы студенты помогли. В числе основных работников будут также молодые пенсионеры, которые охотно соглашаются поработать.

Чтобы обеспечить безопасность переписчикам, потребуется помощь сотрудников МВД. Руководству муниципалитетов придется поработать над приведением в порядок своих адресных хозяйств, проверить освещение улиц, потому что регистраторы будут ходить в основном после работы, а осенью в это время уже темно. Кроме того, муниципалитеты должны решить проблему бродячих собак. По словам Марины Кудиновой, хоть случаев нападения на переписчиков бесхозных собак не так уж много, но они бывают.

Заместитель руководителя Комистата Татьяна Шерстюкова рассказала о том, как будет проводиться перепись в труднодоступных населенных пунктах и какие поселения относятся к этому разряду. При отнесении населенного пункта к труднодоступным учитывались следующие условия: наличие или отсутствие постоянного транспортного сообщения, нестабильность водной или воздушной навигации, связанной с отсутствием постоянной связи с центрами, отсутствие телефонной и сотовой связи, устойчивого доступа к интернету, особенности географического расположения, значительная удаленность от населенных пунктов, сложные природно-климатические условия местности, прекращение связи с оленеводческими, охотничьими, рыболовецкими бригадами и так далее. Перепись в труднодоступных населенных пунктах пройдет досрочно.

Перечень таких поселений уже существует, однако он требует доработки, так как в качестве основы при его разработке использовались данные переписи 2010 года. В феврале этого года в администрации муниципалитетов были направлены запросы и на основе ответов подготовлена новая информация. Так, в перечне 2010 года отсутствовали труднодоступные территории в восьми муниципалитетах: в городских округах Сыктывкар, Воркута, Инта, муниципальных районах Прилузский, Сысольский, Удорский, Усть-Вымский, Сыктывдинский.

По новым данным, из перечня предлагается исключить поселок Марти-ты в связи с утратой признаков населенного пункта, село Подчерье Вуктыльского района, поскольку между Вуктылом и Подчерье осуществляется регулярная транспортная связь, есть телефон и интернет. В Усть-Куломском районе предлагается исключить деревню Ема, в которой никто не проживает. В Троицко-Печорском районе – поселок Речной в связи с его упразднением и поселок Пытырью в Княжпогостском районе.

В Прилузском районе предлагается включить в перечень поселки Ильяшор, Велдоръя, село Верхолузье, деревню Оньмесь, так как дороги там грунтовые и в непогоду – непролазные. В Сысольском районе в перечень предлагают включить деревню Вадыб, в Удорском – село Большая Пысса, деревни Политово, Муфтюга и Важгорт. В Инте – поселок Кочмес, деревню Роговая и Ягъель. Большинство муниципалитетов уже согласились провести досрочную перепись. Всего в перечень труднодоступных войдет 130 населенных пунктов в 15 муниципалитетах. Для сравнения: по данным 2010 года, было 120 населенных пунктов в 12 муниципалитетах.

Подводя итог совещанию, Наталья Михальченкова отметила, что в вопросе привлечения студентов в качестве регистраторов целесообразно подключить ректоров вузов и предусмотреть изменения в учебном плане, чтобы эта работа была предусмотрена как практика. Минтрудсоцу рекомендовано отработать с институтом социальных технологий СГУ вопрос по планированию участия студентов в переписи.

– В муниципалитетах есть еще объекты без адреса, поэтому нужно срочно эту проблему решать. Год должен быть ударным в плане приведения в порядок адресных хозяйств, – подытожила зампред правительства.

Галина ГАЕВА

Фото автора и tambov.gov.ru