В правительстве Коми в нестандартной форме обсудили реализацию приоритетных программ

Региональные министры рассказали о национальных проектах и рисках их воплощения в жизнь во время деловой игры. Такая необычная форма была выбрана для проведения заседания совета по стратегическому развитию при главе Коми. После традиционных докладов его участники разбились на 11 групп и по кругу прошли большой зал администрации правительства, где у 11 стендов им по очереди презентовали работу по разным нацпроектам.

То, что нацпроекты «закольцевали», имело не только практический смысл в плане удобства презентации, неоднократно в начале заседания его участники подчеркнули, что все госпрограммы, по сути, связаны между собой: без развития образования не будет развития науки, без науки – промышленности и экологии, без промышленности и экологии упадет уровень жизни в регионе, а стало быть, пострадает демография, которая к тому же зависит от здравоохранения, и так далее. В общем, все нацпроекты – это неразрывный круг, одно зависит от другого, а значит, сотрудникам одних министерств и ведомств нужно знать и оценивать, как идет работа по госпрограммам у соседей. Сроки реализации, напомним, 2019-2024 годы.

– Мы должны синхронизировать наши действия, – отметил глава региона Сергей Гапликов. – Но существуют проблемы, решение которых зависит не от нас. Например, работа по региональным составляющим нацпроектов до сих пор ведется на бумажных носителях, хотя изначально договаривались, что это будет на площадке «Электронного бюджета». А площадка заработала не в том объеме, в котором предполагалось, и не вся информация внесена по федеральным проектам. В связи с этим возникают проблемы по взаимодействию с федеральными органами, в том числе в части мониторинга. По ряду проектов не утверждены методики по расчету показателей.

Глава Коми сообщил, что республика в положенные сроки заключила все соглашения по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета (42 соглашения на 2,8 миллиарда рублей), следующий этап – заключение соглашений с муниципалитетами. И вот тут еще работы непочатый край, нужно довести до адресатов трансферты по 19 направлениям на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, а пока муниципалам ушли всего 530 миллионов. Соглашения нужно заключить до 1 июня. Сергей Гапликов указал руководителям городов и районов, что на заседании присутствуют кураторы по республиканским нацпроектам, так что тему взаимодействия можно обсудить сразу после окончания встречи.

Комплексные доклады по нацпроектам представили первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, вице-премьеры Наталья Михальченкова и Константин Лазарев.

Лариса Максимова напомнила, что база реализации всех нацпроектов – развитие экономики и что президентом России поставлена задача ввести российскую экономику в пятерку крупнейших в мире, и чтобы темпы роста соответствовали лучшим из мировых.

– Казалось бы, невозможно, но глаза боятся, а руки делают. И Коми в рамках единого плана точно так же должна будет улучшить инвестиционный климат, увеличить производительность труда, развить кооперацию и экспорт. И, конечно же, развить малый и средний бизнес, – подчеркнула зампред правительства. – И если три первые задачи – это больше региональный уровень, то четвертая касается всех – каждого села, каждого города, района, потому что это и есть основа экономики.

Как сообщила Лариса Максимова, сегодня уровень валового регионального продукта к уровню инвестиций – около 20 процентов. Соответствует среднероссийским показателям. Но было ведь и больше, и 30, и 40 процентов, как в 2015 году, например. Проблема в том, что экономика нашего региона зависит от реализации различных мега-проектов, поэтому имеет цикличность. Больше внимания необходимо точечным инвестпроектам, больше поддержки. Эту задачу в том числе решает созданный в регионе Фонд развития промышленности.

– А самое главное для повышения производительности труда в республике – вовлечь как можно больше субъектов хозяйствования в нацпроект, – высказала мнение Лариса Максимова. – В том числе в социальной сфере. Бюджетное финансирование может стать прорывным моментом в этой области.

Что касается развития экспорта, то Коми создает свой региональный экспортный стандарт на базе развития Торгово-промышленной палаты, и в эту сферу необходимо будет вовлекать малый и средний бизнес. В целом бизнес должен в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые им предлагает нацпроект, но эти возможности предназначены в первую очередь для крупного и среднего бизнеса, поэтому нужно «растить» малый бизнес, потенциал в регионе есть.

Также Лариса Максимова подчеркнула, что важное направление по нацпроектам – развитие самозанятости. Хоть республика не входит в число пилотных, где введен налоговый режим для самозанятых, таковых граждан уже 170. К осенней сессии Госсовета регион должен определиться, насколько перспективен для нас налоговый режим для самозанятых, нужно ли его вводить в Коми.

Наталья Михальченкова доложила о реализации программ, так или иначе связанных с проектом «Демография». Пока самым существенным подспорьем является финансовая поддержка семей при рождении детей, только за первые четыре месяца этого года в Коми выплачено более 157 миллионов рублей на 2,8 тысячи рожденных или усыновленных детей. Поддержка рождаемости предусматривает не только социальные, но и медицинские меры, например, в прошлом году втрое увеличилось число процедур ЭКО, благодаря этому родилось порядка 500 детей.

Чтобы не было оттока молодежи из Коми, в заведениях высшего и среднего профобразования сохраняется или наращивается количество учебных мест, появляются новые направления в обучении.

Что касается задачи по увеличению продолжительности жизни до 78 лет, то пока исторический максимум – 72 года был достигнут в Коми по итогам 2017-го, и произошло это, по мнению Натальи Михальченковой, благодаря колоссальным усилиям минздрава по снижению смертности по всем причинам. Так же нужно работать и дальше, улучшая в том числе квалификацию медработников, качество и доступность медицинской помощи. Немаловажно здесь и развитие социальной помощи пожилым, например, планируется введение таких новых форм поддержки этих людей, как мобильные социальные бригады.

Кроме того, Наталья Михальченкова сообщила о новых направлениях в развитии науки и образования. В частности, хорошие перспективы есть у кооперации исследователей с предприятиями, теми, кто готов внедрять новые продукты на основе государственной поддержки.

Константин Лазарев в своем выступлении охватил блок проектов, касающихся ЖКХ и строительства. Одна из главных задач – улучшение жилищных условий населения. Для этого нужно наращивать строительство, делать приобретение жилья доступнее, а также повышать комфортность городской среды. Контрольные точки здесь уже определены, бюджетные ассигнования утверждены, и, судя по сегодняшним показателям, например, строительства, дела идут достаточно неплохо. Увеличилось число выданных ипотечных кредитов, то есть население новое жилье приобретает.

По окончании традиционной части участники заседания разделились на экспертные группы и разошлись к одиннадцати стендам – флипчартам, на которые записывали важные тезисы, возникшие во время обсуждения того или иного нацпроекта. Возле каждого стенда лежали брошюры с краткой информацией: какие региональные подпроекты входят в тот или иной национальный проект, каково их финансовое обеспечение (из федерального, регионального и муниципальных бюджетов), каковы планируемые результаты, в чем федеральные и региональные риски – по каким причинам заявленных целей можно не достигнуть. Так что у всех участвующих в деловой игре были «шпаргалки» с необходимой информацией, на основании которой можно было не только оценить названные риски, но и попробовать спрогнозировать другие (этим, кстати, вовсю пользовались), зафиксировать выводы на стенде и перейти к другому, уступив место следующей группе. И так два часа, пока все стенды не обошли по кольцу. Для свеженазначенного и.о. министра промышленности Коми Александра Ремиги деловая игра, похоже, стала также своеобразной виртуальной экскурсией по всем министерствам республики со знакомством с достижениями и проблемами в той или иной отрасли, все презентации он выслушивал крайне внимательно.

По некоторым проектам брошюрки-«шпаргалки» были довольно тонкими, в один согнутый лист, и рисков было перечислено немного, другие занимали куда большее пространство. Например, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин о рисках в реализации нацпроекта «Экология» говорил, сверяясь со списком на четырех страницах формата А4, которые к тому же пестрели дополнительными пометками вдоль и поперек мелким почерком. В частности, среди федеральных рисков министр назвал возможное недостижение показателей по увеличению площади лесовосстановления и строительство объектов по программе «Чистая вода»: по первому направлению недостаток федерального финансирования, по второму – центр медлит с согласованием перечня объектов питьевого водоснабжения. В числе региональных рисков – недостижение плановых показателей по проекту «Комплексная система обращения с ТКО», в связи с отсутствием объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, чтобы справиться нужно ускорить заявленное регоператором строительство десяти мусоросортировочных комплексов.

Министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко, говоря о рисках по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сослался на нестыковку горизонта планирования бюджетов всех уровней (три года) со сроками реализации нацпроекта (шесть лет), из-за этого планируемые мероприятия не подтверждены финансированием из республиканского бюджета. Стало быть, деньги на дороги сейчас надо заложить вплоть до 2024 года. По подсчетам минстроя, нужно не менее 7,6 миллиарда рублей. Правда, учитывая обязательства по содержанию дорог и концессионные выплаты за строительство участков дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар, рассчитывать, что в республиканском бюджете вдруг найдутся лишние миллиарды, было бы наивным, поэтому надо настаивать на увеличении поддержки от Федерации.

После того как кольцо обсуждения замкнулось, группы вернулись к стендам, с которых начинали, оценили ремарки своих коллег. На основе этого «мозгового штурма» будет издан сборник методических рекомендаций, которые рассмотрят региональные проектные комитеты, контролирующие исполнение нацпроектов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru