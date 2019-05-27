Участники форума определят региональные векторы десятилетия детства

Автор: Редактор 27.05.2019

Вопросам охраны прав детей, социальной адаптации детей-инвалидов, созданию в Коми условий для развития детских талантов будет посвящен первый республиканский форум «Десятилетие детства – региональные векторы», который состоится в Сыктывкаре 31 мая и 1 июня.

В рамках форума, организатором которого выступает Министерство образования Республики Коми, будет работать пять тематических площадок. Руководители коррекционных учреждений, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, родители детей с особыми образовательными потребностями соберутся в Сыктывкарском специализированном доме ребенка на площадке «Десятилетие детства: здоровое будущее поколение», где обсудят вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи детям, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей.

Представители регионального минтруда, некоммерческих общественных организаций на площадке Общественной палаты региона будут говорить о преодолении бедности семей с детьми, обсудят новую меру государственной социальной поддержки – семейный социальный контракт, а также господдержку в части переобучения и трудоустройства родителей.

Участники площадки «Десятилетие детства: формируем читающее поколение» будут работать в двух местах одновременно. В парке имени Кирова педагоги, родители, школьники и воспитанники детских садов встретятся с писателями республики, проведут читательский марафон, посетят выставку книг. А в Коми республиканском институте развития образования будут презентованы тематические проекты и авторские программы, педагоги проведут мастер-классы и открытую лекцию.

На базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина разместится площадка «Десятилетие детства: настоящее и будущее одаренных детей (ориентиры поддержки талантливых детей)». В ее работе примут участие учащиеся гимназий и лицеев Сыктывкара, победители межрегиональных и всероссийских конкурсов, их родители и педагоги. Свое участие в работе этой площадки также подтвердили представители работодателей. Здесь же можно будет встретиться с молодыми учеными, посетить тренинг-центр, совершить «путешествие в микромир».

Пятая тематическая площадка «Десятилетие детства: проф-ориентация детей и молодежи» пройдет в Кировском парке 1 июня, в Международный день защиты детей. Представители учреждений СПО расскажут абитуриентам и их родителям о профессиях, которые они готовят, а учреждения дополнительного образования презентуют образовательные программы на новый учебный год.

Галина ГАЕВА

Фото  do.tgl.ru

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