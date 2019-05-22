Выбран логотип 100-летия республики

Победителем народного конкурса на разработку эмблемы 100-летия региона стал эскиз, совместно разработанный преподавателем Института культуры и искусства СГУ имени Питирима Сорокина, членом Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич и выпускницей этого института Полиной Кратц. Именно их работе в онлайн-голосовании на сайте конкурса было отдано наибольшее количество голосов – 3898 (55,3 процента голосов от общего количества, отданных на втором этапе), сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

Как признались авторы, они попытались придать работе культурно-просветительский характер с помощью добавления этнического компонента. Цветовая гамма и структура логотипа выстроены на основе природных особенностей Севера.

Изобразительный знак «100 лет Республике Коми» может использоваться как отдельно, так и с нанесением на фирменный паттерн, который выполняет ознакомительную функцию, представляя традиционную культуру Республики Коми.

«Суть основного паттерна – отражение фауны северной территории и современная стилизация пермского звериного стиля. Круги с узором – солярные мотивы, взяты с росписей верхневычегодских прялок. Данные элементы уже являются брендом Республики Коми и говорят со зрителем на современном визуальном языке, а также отражают настроение праздника», – отмечают авторы логотипа.

Напомним, народный конкурс по разработке логотипа 100-летия Республики Коми стартовал 18 марта. На него поступило 247 проектов логотипов и их вариаций.

Народное голосование по выбору логотипа 100-летия региона проходило в два этапа. 28 апреля завершился первый этап голосования, в ходе которого были определены десять проектов логотипов. По итогам заключительного этапа голосования 15 мая определен победитель.

Логотип будет использован в создании официальной эмблемы празднования 100-летия образования Республики Коми для размещения на баннерах, плакатах, открытках, а также использования при оформлении праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru