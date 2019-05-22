В министерстве промышленности новый руководитель

Александр Ремига назначен исполняющим обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Соответствующее распоряжение подписано главой Коми 20 мая и вступило в силу со дня его подписания.

Александр Александрович Ремига родился 14 июля 1982 года в городе Североморске Мурманской области. Окончил Высший военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности инженер-механик. Также учился в Северо-Западной академии государственной службы, получил диплом менеджера госслужбы.

С 2015 по 2017 год работал заместителем председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru