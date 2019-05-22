В предпоследнюю неделю мая в образовательных организациях городов и районов Коми проходят «последние звонки». В Сыктывкаре такие мероприятия стартовали 18 мая, но большая их часть состоится 23 мая.

В этот день последний звонок прозвенит в 36 школах столицы. Мероприятие охватит 4171 выпускника, в том числе 3608 несовершеннолетних. В преддверии этого события в сыктывкарском отделении Общественной приемной главы РК шел разговор о профилактике правонарушений в праздничные вечера и о том, что грозит нарушителям закона.

Речь идет прежде всего о распитии несовершеннолетними алкогольных напитков и нарушении ими «комендантского часа». Чтобы праздник не был омрачен, в столице Коми с 18 по 25 мая проходит профилактическая операция «Хмель-1», а в дни выпускных вечеров будет проводиться операция «Хмель-2». Их цель – предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних и пресечение фактов употребления алкоголя. Профилактическая работа заключается в проведении рейдов в образовательные организации, встречах с педагогами и членами родительских комитетов, на которых правоохранители напоминают, что важные для выпускников праздники должны быть «трезвыми».

В свою очередь администрация Сыктывкара обнародовала объявление с рекомендацией торговым точкам не продавать спиртное 23 мая.

Если же все-таки патрули в вечернее время задержат пьяных выпускников, то наказание будет зависеть от возраста нарушителя. За несовершеннолетнего (до 16 лет) придется отвечать его законным представителям – родителям. Суд может назначить им меру в виде предупреждения (если нарушение произошло впервые) либо в виде штрафа. А с 16-летнего возраста молодой человек сам несет за себя ответственность.

Как отметила старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Сыктывкару Наталья Удоратина, если нарушение неоднократное, решается вопрос о постановке школьника на профилактический учет. Это считается даже более тяжелым наказанием, нежели штраф, ведь информация сразу направляется в соответствующие медицинские учреждения – наркологические отделения. К тому же, если молодой человек когда-либо стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, ему заказан путь в учебные заведения силовых ведомств.

С тех пор как в Коми в 2008 году законодательно были установлены ограничения пребывания детей и подростков на улице без сопровождения взрослых с 22 часов до 6 часов утра, количество противоправных действий несовершеннолетними в ночное и вечернее время значительно уменьшилось. Например, за прошлый год выявлено всего два подобных нарушения.

С ноября прошлого года в республиканский закон № 95 вступили новые изменения, согласно которым при повторном нарушении «комендантского часа» размер штрафа возрастает. Впрочем, мировые судьи обязательно учитывают уважительные причины, по которым подросток оказался на улице после 22 часов, и могут ограничиться такой мерой, как предупреждение.

Галина ВЛАДИС

Фото sputnik.by