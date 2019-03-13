Секреты женской красоты от Райды

Выставка «Мича, мича Райда» открылась в отделе природы Национального музея Коми. Экспозиция посвящена традиционным представлениям коми о женской красоте. Здесь можно увидеть коллекцию этнографических снимков, традиционные женские костюмы разных районов республики, старинные украшения из собрания музея, а также узнать народные рецепты по уходу за кожей и волосами. Отдельный стенд посвящен конкурсу среди коми девушек «Райда».

В двадцатых годах прошлого века исследователь Владимир Добрянский писал: «Имеется немало свидетельств тому, что коми женщины отличаются не только умением прекрасно вести хозяйство, аккуратностью, добропорядочностью, но и статностью, физической красотой, что снискало им славу красивых невест, привлекательных и для русских соседей, и для самоедов». Известный российский фольклорист и этнограф Николай Ончуков в начале прошлого века так описал коми-ижемцев: «Высоки, стройны, в громадном большинстве белокуры с голубыми глазами, весьма схожи внешне с русскими соседями из Усть-Цильмы».

Некоторые представления о том, что является красивым и привлекательным, дают фольклорные источники: эпические произведения, свадебная лирика, пословицы и поговорки. В них встречаются указания на наиболее значимые детали привлекательного внешнего облика. Идеальные женские образы в коми фольклоре связаны с белизной, прозрачностью, золотом и блеском. Фольклорный образ идеальных мужчин – это в первую очередь сила, стать и мощь.

Зырянки знали много рецептов красоты и здоровья, свои знания и умения они применяли в повседневной жизни. Музейная экспозиция знакомит с традиционными рецептами. Так, чтобы волосы оставались густыми и шелковистыми, их мыли и ополаскивали настоями чаги, крапивы, березовых и ивовых листьев, цветов ромашки, корня лопуха. Особой свежести и белизны кожи добивались, умываясь кислым молоком или собранной с цветущей ржи росой. За жирной и пористой кожей ухаживали с помощью настоя из свежих березовых листьев. А веснушки сводили земляничным соком и простоквашей. При покрасневших веках, ячмене и усталых, утративших блеск глазах применяли настой василька. Маску для кожи лица делали из морошки, а для борьбы со вшами использовали клюквенный сок.

Важную роль в сохранении здоровья и в поддержании женской привлекательности играла баня. В экспозиции представлен банный комплекс с вениками и ковшами. Есть на выставке и зеркало в старинной резной раме.

Посетители увидят удорский, летский, верхневычегодский и ижемский женские костюмы. Головные уборы тоже играли немаловажную роль для создания привлекательного образа. Незамужние девушки в косах носили ленты, а замужние закрывали волосы – для этого надевали сороку или кокошник, использовали платки.

Из украшений на выставке представлено множество бус, гребней, сережек, цепочек, перстней и колец (в том числе и кольцо из конского волоса). Самые старые из украшений датированы XVIII веком. А самые новые – это изделия нашего времени. Так, традиционным украшением коми женщин были бусы, изготовленные из семян пиона уклоняющегося, марьина корня – маръямоль. Такие бусы для выставки изготовил мастер из села Нившера Геннадий Попов.

Выставка «Мича, мича Райда» будет работать в отделе природы Национального музея до 27 мая.

Артур АРТЕЕВ

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