Мы долгое эхо друг друга

В Коми республиканской филармонии прошел концерт, посвященный выдающимся исполнителям советской эстрады – Анне Герман и Евгению Мартынову. Произведения из их репертуара прозвучали в исполнении звезд современной российской сцены Ирины Крутовой и Сергея Плюснина.

Знакомые широкой аудитории по телевизионному проекту «Романтика романса», лауреаты международных конкурсов Ирина Крутова и Сергей Плюснин уже несколько лет тесно сотрудничают с Коми республиканской филармонией, участвуя в ее творческих проектах. Ирина Крутова, обладательница чарующего лирико-драматического сопрано, сегодня одна из наиболее востребованных исполнительниц старинных и современных романсов, классических произведений и ретропесен. Известный российский баритон Сергей Плюснин в настоящее время с успехом выступает на различных сценических площадках мира.

Уникальность концерта в Сыктывкаре в том, что эстрадная музыка была аранжирована для ансамбля народной музыки «Зарни ёль» руководителем коллектива Сергеем Гусевым.

– То, что мы коснулись творчества этих двух талантливых певцов, большая удача, – рассказал он «Республике». – Если взглянуть на их репертуар, то там окажутся песни-истории, очень чувственные, сильные, пробивающие. Это классика советской эстрады. Я давно хотел поработать с произведениями Евгения Мартынова. Он ведь не только исполнитель, он еще уникальный композитор. Взять, например, песню «Отчий дом». Ведь это пример музыкальной гармонии. От его музыки бросает в дрожь. И у Анны Герман был свой стиль – лиричный, нежный.

Анна Герман и Евгений Мартынов – знаковые фигуры советской эстрады. Их популярность была исключительной, а манеру исполнения отличал свой собственный неповторимый стиль. Программа концерта в Сыктывкаре состояла в основном из их хитов, которые звучали сольно и в дуэте. Это «Лебединая верность», «Эхо любви», «Надежда» и «Когда цвели сады», «Баллада о матери», «Яблони в цвету», «Ты скажи мне, вишня».

Концерт продолжил цикл программ «Музыка в портретах» ансамбля «Зарни ёль». Цикл – это панорама песенного наследия XX века, созданная в сотрудничестве с ведущими вокалистами России. Музыкальные посвящения адресованы выдающимся артистам – легендам советской эстрады, в каждой программе – два имени и две судьбы. Напомним, что две предыдущие программы цикла были посвящены творчеству Валентины Толкуновой и Марка Бернеса, Людмилы Гурченко и Андрея Миронова.

Артур АРТЕЕВ

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