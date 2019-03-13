«Народный бюджет» поможет в трудоустройстве

При реализации народных проектов в сфере занятости в 2019 году трудоустроят не менее 288 человек. Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, проект «Народный бюджет» реализуется ведомством с 2015 года.

За четыре года воплощено в жизнь 87 проектов в сфере благоустройства, в них приняли участие 656 безработных граждан. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено более 23 миллионов рублей.

Учитывая высокую социальную значимость реализации народных проектов, бюджетной комиссией принято решение об увеличении объема финансирования проекта в сфере занятости населения. Так, в 2019 году общий объем финансовых средств на эти цели составит 15,9 миллиона рублей. На эти средства будут реализованы 56 проектов и трудоустроено не менее 288 человек. При этом особое внимание уделяется проектам в сельской местности, поскольку там вопрос занятости стоит наиболее актуально.

В текущем году работы пройдут в 17 муниципалитетах Коми. В рамках «Народного бюджета» реализуют девять проектов по ремонту водопроводных сетей и обустройству мест для забора питьевой воды, четыре – по реконструкции и благоустройству кладбищ, шесть – по ремонту дорог и тротуаров, семь – по ремонту и обустройству памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, девять – по обустройству детских площадок.

Кроме того, запланированы проекты по благоустройству сельских территорий, сносу ветхого и аварийного жилья и другие.

Силами временно трудоустроенных граждан будут проводиться работы по уборке и транспортировке мусора, установке скамеек и детских площадок, ремонту крыш и дорог и иные подсобные работы.

Галина ГАЕВА

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