На работу – в семейный центр

В настоящее время службой занятости большое внимание уделяется трудоустройству людей с ограниченными возможностями. В республике действует специальная программа, которая предполагает сотрудничество центров занятости с работодателями региона в создании рабочих мест для людей с I и II группами инвалидности.

Не первый год в тесном сотрудничестве с работодателями Сыктывкара и Сыктывдина эту программу реализует Центр занятости Сыктывдинского района. Обязательным условием программы является оборудование (оснащение) на предприятиях рабочих мест для граждан с инвалидностью. Для людей, чьи физические возможности ограничены, создаются комфортные условия с учетом их заболевания и индивидуальных особенностей. При этом обязательно учитываются рекомендации специалистов в индивидуальной программе реабилитации, а также при необходимости адаптироваться на рабочем месте новому работнику помогает наставник.

Программа учитывает интересы и самих людей с инвалидностью, и работодателей, которые получают не только квалифицированного специалиста, но и средства на создание для него специализированного рабочего места. Таким образом сокращается время подбора рабочего места, подходящего конкретному соискателю с особыми потребностями здоровья.

В 2018 году республиканским бюджетом на реализацию программы предусматривалось по 122 тысячи рублей на создание рабочих мест для инвалидов I группы и 80 тысяч рублей на создание рабочих мест инвалидов II группы.

Давно и плодотворно сотрудничает с районным центром занятости семейный детский центр «Тотошка». Как рассказала «Республике» руководитель центра Любовь Тутринова, в настоящее время в «Тотошке» работают три человека с инвалидностью, трудоустроенные через центр занятости по специальной программе. В прошлом году был принят на работу в качестве администратора инвалид II группы Андрей Рудаков. Для создания условий для него службой занятости были выделены средства, на которые оборудовали сан-узел, пандус и рабочее место.

Также были выделены средства на создание рабочих мест инструкторов по работе с детьми для супругов Александра и Антонины Федоренко, которые имеют инвалидность по зрению. Антонина совсем незрячая, у Александра остаточное зрение. По словам руководителя центра, это очень талантливые молодые люди. Саша сам пишет песни и сочиняет музыку на свои стихи, играет на синтезаторе. А Антонина прекрасно освоила вязание крючком. Начинали супруги с преподавания вокала. А теперь их основная работа – проведение караоке-вечеров, детских праздников и дискотек.

Довольны в центре и работой Андрея Рудакова. Он хорошо справляется со своими трудовыми обязанностями, коммуникабельный и пользуется уважением в коллективе.

– Когда берешь на работу человека с ограниченными возможностями, естественно, к нему нужен индивидуальный подход, – говорит Любовь Тутринова. – Мы помогали ему адаптироваться на новом рабочем месте, всячески поддерживали. Сейчас он чувствует себя достаточно комфортно. Работа для человека с инвалидностью – не просто возможность зарабатывать деньги, это еще и социальная адаптация, новые знакомства, ощущение собственной значимости. Андрей активно участвует в программе по реабилитации, посещает занятия в обществе инвалидов.

Любовь Тутринова уверена, что каждый имеет право на комфортные условия работы, поэтому содействие в трудоустройстве инвалидов – очень нужная программа. Руководитель семейного центра сама является наставником для работников с инвалидностью.

– Мы планируем и дальше сотрудничать с центром занятости Сыктывдинского района и благодарны им за предоставляемую возможность помочь людям, имеющим ограничения по здоровью, – говорит Любовь Тутринова. – У нас есть еще много интересных идей, которые мы хотели бы реализовать с помощью данной программы.

Галина ГАЕВА

Фото mayak-74.ru