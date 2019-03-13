Бизнес на дому

Недавно в Центре занятости Сыктывдинского района состоялась комиссия по рассмотрению бизнес-планов, подготовленных безработными гражданами в целях организации и ведения собственного дела. Свою идею открытия ателье на дому экспертам представила Анна Кузнецова. Ее энтузиазм, активность и качественно составленный бизнес-план помогли получить одобрение комиссии и начать дело своей мечты.

Специальность девушки – моделирование и покрой одежды. В свои 33 года Анне не довелось поработать по профессии по простой причине: выйдя замуж сразу после окончания колледжа, она родила четырех сыновей-погодков. Сейчас дети немного подросли, старший в этом году пойдет в школу, и Анна начала искать работу. Однако трудоустроиться с четырьмя детьми оказалось не так просто: работодатели не торопятся принимать на работу сотрудников, имеющих малолетних детей. Ведь малыши часто болеют, а значит, мама будет уходить на больничный.

Анна решила заняться швейным делом, но работать на дому, чтобы от семьи не отрываться.

– Просто я хотела бы свой график работы планировать сама, потому что, имея четверых детей, очень тяжело договориться с работодателем, – рассказала «Республике» Анна. – Поскольку у супруга ненормированный рабочий день и скользящий график, нам было бы сложно договориться, кто будет забирать детей из детсада или сидеть с ними на больничном. А если бы я работала на дому, сразу решилась бы масса проблем.

Поскольку самостоятельно найти работу Анна не смогла, она обратилась за помощью в ЦЗН, где ей посоветовали обратить внимание на программу самозанятости.

– И меня осенило: это же выход из моего положения! – говорит она. – Я написала бизнес-план, его одобрили и выделили деньги. Причем я думала, что процесс утверждения бизнес-плана и получения субсидии затянется как минимум на полгода, но со времени моего обращения в центр занятости и до получения субсидии прошло всего месяц-полтора. Деньги перевели буквально через десять дней после утверждения бизнес-плана.

Одну комнату в своей трехкомнатной квартире Анна оборудовала под швейную мастерскую. На деньги от субсидии заказала швейную машину и двигатели. Две машины у нее уже были, но обе с очень громкими двигателями, и девушка решила приобрести современные бесшумные. Кроме того, закупила ткани и сразу же зарезервировала сумму на выплату налогов. Все необходимое Анна заказала через интернет, так как, по ее словам, ассортимент тканей в Сыктывкаре очень скудный и стоят они раза в два дороже, чем можно купить в интернете.

На вопрос, не пугало ли ее отсутствие своей клиентской базы, девушка отвечает, что изначально ориентировалась не на индивидуальный пошив, а делала ставку на продажи через интернет. Люди присылают ей по интернету свои размеры, она выполняет заказы на удалении, а потом отправляет их заказчику.

– Я не думаю, что у сыктывкарцев настолько высокая платежеспособность, чтобы они могли вот так просто взять и отдать пять тысяч за платье, которое они могут купить в магазине за две тысячи, – рассуждает Анна. – А вот для москвичей или петербуржцев отдать пять тысяч за вещь, которая того стоит, не проблема. Я, еще находясь в декрете, уже этим подрабатывала.

По словам предпринимательницы, у нее уже есть несколько постоянных клиентов. Причем все они из других городов. Так получилось, что одна из ее клиенток переехала в Санкт-Петербург и там начала ее всем рекомендовать. Просто люди обращали внимание на одежду, сшитую Анной, и женщина охотно рассказывала, кто ей это сшил.

– С клиентами из других городов мы общаемся по скайпу, обсуждаем варианты заказа, и я по указанным размерам шью. Обычно, если это хорошая тянущаяся ткань, проблем с посадкой не бывает, и клиенты довольны тем, как сидит на них вещь, – делится девушка секретами своей работы.

По словам Анны, раньше она в рекламе не нуждалась, ей хватало тех клиентов, которые у нее были. Но теперь она планирует продвигать бизнес в соцсетях, раскручивать свой аккаунт.

– Людям недостаточно знать, что ты замечательная швея, очень большое внимание они уделяют рекламе и упаковке, – уверена предпринимательница. – Если, например, одно и то же платье сфотографировать на «мыльницу» и на хороший фотоаппарат, это будет совершенно разное качество фотографий. А если надеть платье на модель и сделать фотосессию в студии, то, безусловно, люди скорее выберут то платье, что на модели. Поэтому я намерена обратить серьезное внимание на рекламу своих изделий.

Галина ГАЕВА

Фото ЦЗН Сыктывдинского района