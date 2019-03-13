Кому «прописан» пост

В этом году начало православного Великого поста пришлось на 11 марта, он продлится 48 дней и завершится празднованием Пасхи 28 апреля. Минздрав РК подготовил рекомендации для тех, кто решил поститься.

Как подчеркнули в пресс-службе минздрава региона, пост – для здоровых людей. Болезнь сама по себе является постом, потому что, как правило, больному человеку приходится воздерживаться от многих видов пищи.

Великий пост предполагает длительное ограничение в питании, поэтому подходит не всем. По мнению медиков, необходимо полностью освободить от поста детей до семи лет и пожилых людей. Очень осторожно должны относиться к отказу от животной пищи и прочим ограничениям беременные. Кроме того, по состоянию здоровья пост категорически противопоказан больным сахарным диабетом из-за особенностей их рациона, людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и другими заболеваниями, делающими воздержание в еде невозможным.

Решение о соблюдении поста, если ограничение в питании сомнительно в силу имеющихся заболеваний или образа жизни, принимается вместе с духовным наставником или приходским священником.

При этом медики отмечают, что для здоровых людей пост полезен, так как предполагает отказ от мясных и молочных продуктов, яиц и других продуктов животного происхождения. Поэтому под запрет попадают все колбасные изделия, полуфабрикаты и почти весь фастфуд, а эти продукты, по мнению врачей, вредны в любое время. Кроме того, в период поста из рациона исключаются жиры животного происхождения, а медики тоже рекомендуют сокращать их употребление для снижения количества «плохого» холестерина, вредящего сердечно-сосудистой системе.

И, наконец, в пост строго запрещены спиртное и курение, а отказ от алкоголя и никотина – одна из главных составляющих здорового образа жизни.

Рацион во время поста может быть достаточно калорийным и сбалансированным. В определенные дни разрешено употребление рыбы – источника незаменимых аминокислот и важных жирных кислот омега-3. Источники белка – грибы и все бобовые (в первую очередь соя и фасоль) – позволяют организму получить не только незаменимые аминокислоты, но и ценные растительные жиры. Ту же роль играют и орехи. Кроме того, в пост на обеденном столе появляются овощи и фрукты, сухофрукты, салатная зелень, которые особенно полезны для северян весной, когда организм страдает от нехватки витаминов.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ysia.ru