Лингвист Евгений Игушев отметил 80-летие

11 марта 80-летний юбилей отметил финно-угровед, лингвист и педагог, внесший огромный вклад в развитие коми филологической науки, доктор филологических наук, профессор Евгений Игушев. Чествование ученого прошло в Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина. Профессор Евгений Игушев проработал в главном вузе региона три десятка лет. Поздравить юбиляра пришли ученые, общественники, педагоги, журналисты. Как оказалось, многие из них в студенческие годы учились у Евгения Александровича.

О жизни и творческой биографии ученого и педагога рассказывает открытая в музее выставка «Финно-угровед профессор Евгений Александрович Игушев». Ученый родился и вырос на берегу реки Ижмы – в деревне Пожня (тогда она входила в состав Ижемского района, ныне это Сосногорский район). После начальной школы в родной деревне продолжил учебу в усть-ухтинской семилетней школе. Затем поступил в Ухтинский горно-нефтяной техникум. И мог бы стать нефтяником, но на практике в Удмуртии услышал удмуртскую речь и заинтересовался, почему она столь похожа на родной коми язык. Так впервые проявился интерес к лингвистике. В 1957 году после окончания техникума Евгений Игушев поступил на историко-филологический факультет Коми государственного педагогического института. С 1963 по 1969 год он преподавал коми язык школьникам в Ижемском районе. Служил в армии. Демобилизовавшись, работал учителем коми языка и литературы в Гамской восьмилетней школе. В селе Гам встретил будущую жену Альбину. Супруги вырастили трех дочерей, у Игушевых три внука, внучка и правнучка.

В 1969 году молодой педагог поступил на учебу в аспирантуру Коми филиала Академии наук СССР. В марте 1973 года в университете эстонского города Тарту он защитил кандидатскую диссертацию. Научным руководителем был профессор Василий Лыткин (Илля Вась), а оценивали работу профессор Пауль Аристэ и славист Савватий Смирнов. В 1990 году опять же в Тартуском университете Евгений Игушев защитил докторскую диссертацию.

Огромный вклад Евгений Александрович внес в становление Сыктывкарского госуниверситета. В вузе он работал с 1973 года и прошел путь от ассистента до профессора. Был деканом филологического факультета (1978-1986), заведовал кафедрой коми и финно-угорского языкознания (1992-1996).

Евгений Александрович также работал в университетах Швеции и Финляндии. Одиннадцать лет профессор посвятил становлению Югорского государственного университета, с 2003 года жил и трудился в Ханты-Мансийске. За Уралом помимо преподавания он провел исследовательскую работу по выявлению связи языков ханты и манси с другими языками. Примечательно, что, кроме коми и русского языков, профессор знает немецкий, венгерский, финский, эстонский и удмуртский языки, а также эсперанто.

Сейчас Евгений Игушев ведет курс коми и финского языков в Коми республиканской академии государственной службы и управления.

– Ханты и манси понимаю, но не говорю, – сказал профессор «Республике».

Евгений Игушев – один из ведущих ученых-филологов Республики Коми, занимающийся разработкой ряда важных проблем коми и финно-угорского языкознания. Он опубликовал в России, Финляндии, Эстонии, Венгрии, Швеции более 300 научных работ, в том числе 11 словарей и монографий, 48 учебных пособий, выступал с докладами на многих международных и всероссийских конференциях. Областями его научных интересов являются стилистика, лексикография, лексикология, грамматика, история коми и обско-угорских языков, составление учебников коми языка для студентов.

Артур АРТЕЕВ

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