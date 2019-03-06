«Команда Республики Коми» открывает набор талантливых управленцев.

В Коми с 6 марта стартует региональный конкурс «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров республики.

К участию в конкурсе приглашаются высококвалифицированные специалисты, имеющие активную гражданскую позицию, желающие занять руководящие должности в органах власти и участвовать в решении задач развития Республики Коми.

На конкурс допускаются кандидаты – граждане Российской Федерации, без судимости, в возрасте от 25 до 50 лет, с высшим образованием не ниже уровня специалитета или магистратуры, с опытом руководящей деятельности не менее 3 лет.

Проверку соответствия кандидата критериям конкурса можно пройти на сайте http://uggs.rkomi.ru/, ответив на 7 простых вопросов анкеты: http://test.constructor.rkomi.ru/vote/. Она размещена в разделе «Резерв управленческих кадров», подразделе «Конкурс «Команда Республики Коми». Если кандидат соответствует требованиям, сайт сообщит, какие документы и куда необходимо предоставить для участия в конкурсе.

— Нам важно, чтобы в управлении республикой, в развитии ее экономики принимали участие честные, неравнодушные, энергичные специалисты, профессионалы своего дела, способные максимально реализовать себя в родном регионе. Мы заинтересованы, чтобы органы власти, муниципальные образования и предприятия республики пополнились достойными кадрами, желающими работать на благо жителей Коми, – отметил руководитель администрации главы республики Михаил Порядин.

В рамках конкурсных испытаний кандидатам будет предложено пройти тестирование и собеседование.

У победителей конкурса будет возможность пройти обучение по специальной образовательной программе и тем самым повысить уровень управленческих компетенций и профессиональных навыков. Программа включает в себя дистанционные курсы повышения квалификации по основным направлениям государственного управления и тренинги на повышение личной эффективности.

Победителям конкурса будет представлена возможность принять участие в совещаниях органов власти, где они смогут высказать свои предложения по совместной работе, наладить и развить деловые связи.

За каждым резервистом будет определен наставник из числа министров, их заместителей и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Такая система наставничества призвана ускорить назначение резервистов на руководящие должности.

Прием заявлений от кандидатов на участие в конкурсе продлится до 29 марта 2019 года.