Куклы заполярного театра

За полярным кругом – в Воркуте вот уже более шестидесяти лет радует своим искусством и детей, и взрослых единственный в республике театр кукол. 20 февраля 1955 года состоялось первое выступление кукольного театра – в клубе поселка Рудник был показан спектакль «Аленький цветочек».

Театр кукол Республики Коми своим появлением обязан заключенным ГУЛАГа. Его создавали первый латышский кинорежиссер Волдемар Пуце, заслуженная артистка УССР Зоя Утехина, актер и писатель Александр Клейн и другие. Декорации и реквизит актеры делали сами.

«Хорошо выполнены художником Матвеевым декорации, искусно сделаны сами куклы. Можно отметить и талантливую игру актеров Михайловой и Куликова», – писала газета «Заполярье» 2 марта 1955 года.

Днем официального основания театра считается 20 декабря 1955 года. Основу репертуара театра составляли и составляют постановки, основанные на коми сказках, а также классических произведениях детской драматургии. В основном представления ориентированы на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Театр – постоянный гость и участник Международного финно-угорского фестиваля театрального творчества для детей «Ен дзирд» («Божественная искорка»), проходящего в Сыктывкаре. Приходилось добираться до зрителя и вертолетом, и на собачьих и оленьих упряжках. С гастролями театр побывал в Подмосковье, в Молдавии, в Сибири, в Финляндии.

В красочных спектаклях задействованы самые разнообразные типы кукол. В конце 1970-х театр получил долгожданную прописку в здании бывшего городского кинотеатра «Родина». В феврале 2000 года театр отметил свое новоселье в только что отремонтированном здании бывшего кинотеатра «Спутник» во Дворце культуры шахтеров. Сейчас в репертуаре театра порядка тридцати спектаклей. Среди них есть сказки, рассчитанные и на самых маленьких зрителей («Солнышко на всех», «Гусенок», «Ку-ка-ре-ку»), и на детей постарше («Замок с секретом», «И полцарства в придачу», «Ищи ветра в поле»).

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.сом