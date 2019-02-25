В Сыктывкаре пройдет День Арктики

28 февраля в Национальной библиотеке Республики Коми состоится День Арктики. Это масштабное мероприятие, которое главная библиотека региона ежегодно проводит в феврале. Посетителей ждут встречи с известными людьми, презентации книг и выставочных проектов, фотосеты, мастер-классы и многое другое.

В этом году гостем библиотеки станет профессор МГУ, доктор географических наук, директор Центра экономики Севера и Арктики, гендиректор Института регионального консалтинга Александр Пилясов. Автор около двухсот научных работ и десятка стратегий и программ для северных регионов и муниципальных образований, профессор Пилясов представит свой взгляд на актуальные вопросы, связанные с экономикой арктических зон. Участники встречи узнают, совместимы ли сегодня предпринимательство и Крайний Север, есть ли в Арктике «кадровый голод», опыт освоения северных территорий каких стран можно считать передовым. Лекция профессора начнется в 11 часов.

В час дня в фойе читального зала Ленинки откроется фотовыставка «Письма из тундры». Автор работ – воркутинка Надежда Кожевникова поделится впечатлениями о походах вдоль Уральского хребта, расскажет историю создания самых ярких работ, а также прочитает свои стихи.

В два часа в библиотеке начнется презентация энциклопедии Баренц-региона. Двухтомное издание на английском языке создано международным коллективом авторов. Инициатор проекта и главный редактор энциклопедии профессор Матс-Олов Олссон (Университет Умео, Швеция) присоединится к видеоконференции и расскажет об идее этого научно-творческого предприятия. Содержание работы со стороны Республики Коми представят директор института истории и права СГУ Любовь Максимова и профессор кафедры истории России и зарубежных стран Виктор Семенов. Экспертом выступит член общественного совета при министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Татьяна Тюпенко.

Для студентов в этот день будет организован диспут «Арктика – территория экологии» и межрегиональная онлайн-викторина по материалам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

Завершит День Арктики встреча с участниками автоэкспедиции «От Балтики до Арктики». В начале 2018 года они посетили Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

Все мероприятия дополнят книжные выставки, посвященные этнографии, культуре, фольклору северных народов, экономике и исследованиям Арктики.

Напомним, проведение Дней Арктики в столице Коми началось в 2015 году. В их рамках Сыктывкар уже посетили итальянские и норвежские путешественники, а в прошлом году гостем дней стал почетный полярник России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

Артур АРТЕЕВ

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