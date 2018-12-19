Год с Иваном Куратовым

Началась подготовка к торжествам в честь 180-летия основоположника коми литературы

В 2019 году республика широко отметит 180-летие со дня рождения Ивана Куратова. Весь следующий год пройдет под знаком этой памятной даты, в республиканском плане – 222 мероприятия. Речь об этом шла на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 180-летия со дня рождения основоположника коми литературы.

– Художественное наследие Куратова насчитывает более 200 произведений, включая литературные обработки произведений русских поэтов и писателей, а также статьи и публицистику. Иван Алексеевич по праву является национальной гордостью нашего народа. Его творчество положило начало коми литературе, которая заняла место в общей российской литературе, – отметил, открывая заседание, председатель оргкомитета, министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

Львиная доля мероприятий пройдет на родине поэта – в селе Куратово Сысольского района. День рождения своего выдающегося земляка здесь отмечают ежегодно, но в год 180-летнего юбилея будет много новшеств. О них рассказал руководитель администрации Сысольского района Роман Носков.

Прежде всего преобразится родное село поэта. На средства «Народного бюджета» будет благоустроена площадка перед Домом культуры, а в самом ДК поменяют окна, обновят сценическое оборудование и кресла в зрительном зале. Улицу Куратова в селе Визинга украсят таблички с краткими биографическими данными о поэте. В течение всего года в районе будут проходить литературные конкурсы, смотры лучших песен на стихи Куратова, состязания чтецов. Для победителей администрация муниципалитета учредила премии по пяти номинациям.

Кульминацией юбилейных торжеств станет праздник «Менам муза», ежегодно отмечаемый на родине поэта в первой декаде июля (Иван Куратов родился 18 июля (по старому стилю 6 июля) 1839 года). В программе празднества – традиционный поэтический марафон, выступление фольклорных коллективов, конкурс косарей, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, большой песенно-поэтический концерт. Гости смогут приобрести издательско-сувенирную продукцию – выпущенный к празднику сборник современных авторов района, а также блокноты, ручки, календарики и магнитики с юбилейным логотипом. Будут организованы туристические экскурсии по куратовским местам.

– Это будет способствовать улучшению туристической привлекательности района, поэтому поэтический праздник «Менам муза» однозначно нам необходимо поддержать силами нашего министерства, – подытожил сказанное руководителем сысольской администрации Сергей Емельянов. – Что касается кресел и оборудования сцены в зрительном зале Дома культуры села Куратово. В 2017 году закончен ремонт кровли, в следующем году будут заменены все оконные блоки. Средства на кресла и оборудование сцены мы обязательно выделим в 2019 году.

Планами празднования 180-летия Ивана Куратова поделились и руководители республиканских учреждений и организаций культуры. Председатель Союза писателей Коми Елена Козлова сообщила, что к выходу в свет готовится книга о Куратове на русском языке, в нее будут включены новые переводы его стихов, их сделал дальний родственник основоположника коми литературы, известный в республике поэт Андрей Попов.

А еще писатели мечтают совершить поездку по куратовским местам за пределами Коми – в Яренск, Вологду и Алма-Ату. По словам Елены Козловой, это отнюдь не праздное желание. Пять лет назад такая поездка состоялась, в городах, где жил и работал наш выдающийся земляк, были установлены памятные доски. Особенно ценным можно считать пребывание делегации в Алма-Ате, где именем Куратова названа улица.

– В советское время у Коми АССР были установлены культурные связи с Казахстаном, а потом 25 лет к ним никто не приезжал. Сейчас это другая страна, и если не напоминать о нашем земляке, они могут переименовать улицу Куратова. Задача таких поездок – хотя бы раз в пять лет напоминать о себе, – отметила председатель союза.

В числе других значимых мероприятий – открытие в залах Национального музея Коми выставки, рассказывающей о жизни и творчестве Ивана Куратова, которая затем станет передвижной и отправится по городам и районам республики. Интересные проекты запланировала и Национальная библиотека региона. Например, будет записана на видео декламация стихов Куратова известными людьми из-за рубежа – французами, итальянцами, немцами, американцами. Соответствующие договоренности уже есть, и даже записан один из роликов – стихотворение «Менам муза» на английском языке читает недавно побывавший в Сыктывкаре американский славист 90-летний Ирвин Вайль.

Похожую идею высказала руководству Сысольского района диктор телеканала «Коми гор» Татьяна Кинева. Она предложила записать куратовские четверостишия в исполнении его земляков и выходцев из села Куратово, а также известных людей, в том числе из-за пределов республики и России.

Галина ВЛАДИС

Фото foto11.com