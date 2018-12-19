Диплом за историю герба района

Восьмиклассница из Айкино Анастасия Семукова стала победителем Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации среди обучающихся. Девочка представила на конкурс исследовательскую работу, посвященную истории создания герба Усть-Вымского района.

С апреля по ноябрь 2018 года региональное министерство образования, науки и молодежной политики проводило Республиканский заочный конкурс на лучшее знание государственной и республиканской символики среди обучающихся. На конкурс было представлено 127 работ. Лучшие из них отправили на российский этап конкурса.

Награждение победителей проходило в Москве с 10 по 14 декабря. В составе делегации от Республики Коми помимо Анастасии Семуковой были Карина Патракова и Юлия Политова из Кослана, а также Ольга Артеева из Усть-Усы. Церемония награждения прошла в зале Общественной палаты России. Карина Патракова и Юля Политова тоже взяли призовые места в своих номинациях.

– Я получила дипломом первой степени в номинации «Исследовательские работы», – рассказала Анастасия Семукова «Республике». – Горжусь тем, что наше исследование понравилось жюри, и их заинтересовала моя работа. Думаю, что каждый из нас должен знать историю символики своей Родины. В ходе исследования мы узнали, что автор герба района Юрий Абанов. Днем официального утверждения герба является 30 марта 1999 года. В 2019 году нашему гербу исполнится 20 лет. Усть-Вымский район первым среди сельских районов Республики Коми принял свой герб.

Помимо диплома Анастасия Семукова получит путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».

Артур АРТЕЕВ

Фото сайта Федерального центра детско-юношеского туризма