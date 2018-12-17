В республике перевыполнили план по объемам ввода жилья

Автор: Редактор 17.12.2018

Глава республики Сергей Гапликов принял участие в видеоселекторном совещании с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым. На совещании обсуждалась тема жилищного строительства, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В Коми плановое значение по вводу жилья в этом году составляет 251 тысяча квадратных метров. По состоянию на 1 декабря 2018 года фактически введено 259 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, апрельское поручение главы республики выполнено досрочно.

По итогам этого года в регионе прогнозируется ввод порядка 262 тысяч квадратных метров жилья. Это на 18 процентов больше уровня 2017 года.

В соответствии с паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года планируется увеличить объем жилищного строительства в Российской Федерации до 120 миллионов квадратных метров в год.

В адрес федерального министерства минстрой Коми направил предложения по показателям регионального проекта «Жилье». В соответствии с ними в республике до 2024 года планируется ввести 1,83 миллиона квадратных метров жилья.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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