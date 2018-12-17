Сыктывкар умножил силы добра

Праздником душевного тепла и щедрости стал для жителей столицы республики впервые прошедший 15 декабря фестиваль «Добрый город Сыктывкар», собравший на одной площадке благотворительные некоммерческие организации города, потенциальных спонсоров и простых горожан, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Инициатором и организатором фестиваля, который прошел в Центре досуга и кино «Октябрь», выступила общественная организация «Женщины города Сыктывкара» при поддержке Общественной палаты и Союза женщин Коми и администрации столицы. Это событие ознаменовало собой официальное вступление Сыктывкара в Содружество добрых городов России, которое возникло в 2006 году и объединяет 110 городов и сельских поселений страны.

Организаторы фестиваля позаботились о широкой рекламной кампании, и люди, жаждущие творить добро, не заставили себя ждать. В зале, где в праздничной обстановке проходило открытие, собрались потенциальные благотворители, первые лица города и сыктывкарцы. Им была предоставлена возможность ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, руководители которых со сцены подробно, с видеоотчетом, рассказали, чем они занимаются, кто им помогает, какие средства требуются на те или иные нужды и что уже реально было сделано.

Открывая фестиваль, мэр столицы Валерий Козлов объявил, что с этого дня Сыктывкар присоединяется к всероссийскому движению «Добрые города», в рамках которого сыктывкарцы, некоммерческие организации, руководство и компании столицы Коми будут вместе развивать благотворительность, создавать и поддерживать инициативы, улучшающие жизнь горожан. В знак сотрудничества председатель Союза женщин Республики Коми, председатель правления организации «Женщины города Сыктывкара» Галина Лапшина вручила мэру символ фестиваля – доброго медведя.

– Любое хорошее дело мы прежде всего делаем для себя, – напомнила всем Галина Лапшина. – Задачу вступить в движение «Добрые города» мы выполнили. А это значит, что на нас с вами налагается большая ответственность: наш город в самом деле должен стать добрым. К сожалению, в мире еще очень много зла. Люди живут в безумном темпе, порой не зная, что происходит за стенкой. Могут просто задумчиво пройти мимо протянутой руки. Я надеюсь, что наш фестиваль объединит усилия жителей города и породит добро, которого мы все ждем. Тот, кто берет, наполняет ладони, а тот, кто дает, наполняет сердце. Пусть наши сердца будут добрыми, щедрыми во имя тех, кто живет в нашем городе.

Член правления организации «Женщины города Сыктывкара» Татьяна Ладанова рассказала, что этот фестиваль призван побороть недоверие людей к благотворительности. Ведь здесь люди могут лицом к лицу встретиться с теми, кто уже не первый год оказывает помощь нуждающимся. Проект их общественной организации «Добрый город Сыктывкар» выиграл грант минэкономразвития. Основная группа подопечных проекта – самая обездоленная часть населения – пенсионеры и инвалиды преклонного возраста. Нередко соцработники, приходя к пенсионерам, обнаруживают, что у них в доме нет никакой еды. Многие из стариков обижены собственными детьми, которые отнимают у них пенсию. Эти люди очень нуждаются в поддержке и душевном тепле. Сегодня в рамках проекта для них собрано более ста продуктовых контейнеров на сумму более 50 тысяч рублей. Но в Сыктывкаре проживает 54 тысячи пенсионеров, и многие из них, особенно одинокие, нуждаются в реальной помощи.

– Мы сами должны сделать благотворительность простой, удобной, понятной, прозрачной, адресной, – пояснила Татьяна Ладанова. – Чтобы люди поверили, пришли, и чтобы помощь нашла тех, кто в ней нуждается. Кроме того, речь идет и о формировании культуры добровольческой деятельности, и о расширении моральных стимулов для участников. Уже сегодня система партнерских отношений создана и работает. Доказательством этому стал реестр организаций и участников благотворительной деятельности. В частности, с «Женщинами Сыктывкара» заключили соглашение более 20 учреждений и организаций столицы. С партнером в реализации нашего проекта – Центром предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения – мы создали Книгу почета учреждения для наиболее активных благотворителей и добровольцев. Продвигаться дальше помогут законодатели. Госсовет республики уже отправил на общественное обсуждение законопроект об учреждении звания «Почетный благотворитель».

О своей деятельности сыктывкарцам рассказали руководители благотворительных организаций столицы. Исполнительный директор благотворительного фонда «Республиканская детская больница» Оксана Баянбаева сообщила, что фонд действует с 2003 года. Основная их деятельность – создание для пациентов больницы условий, приближенных к домашним, чтобы ребенок, надолго оторванный болезнью от дома, как можно меньше ощущал одиночество. С этой целью для детей приобретаются книги, мебель, бытовая техника, игрушки. В течение года помощь получают более 15 тысяч детей, но при этом простые жители города почти ничего не знают о работе фонда.

А вот про благотворительный фонд «Сила добра», деятельность которого направлена на помощь в лечении, реабилитации и проведении операций детям с тяжелыми нозологиями, знает почти каждый житель республики. Директор фонда Татьяна Козлова пришла на фестиваль, чтобы вручить благодарственные письма благотворителям, не равнодушным к судьбам больных детей.

Ольга Рочева, координатор приюта «Кошки за окошком», где братьев наших меньших, брошенных своими хозяевами, лечат, кормят и пристраивают в хорошие руки, выразила пожелание, чтобы был наконец принят закон об ответственном отношении к животным. Сегодня в приюте, рассчитанном на 70 животных, содержится больше ста кошек.

Гости фестиваля узнали также, каким образом оказывается поддержка общественным инициативам, поступающим от сыктывкарцев. Свою деятельность презентовал и центр «Серебряные волонтеры». В завершение на сцене состоялся бенефис участниц конкурса декоративно-прикладного искусства «Золотые руки», посвященный 20-летию конкурса.

В то время как в кинозале проходило знакомство горожан с представителями благотворительных организаций, в фойе развернулась ярмарка. Мастера-прикладники продавали свои изделия, а вырученные от продажи деньги шли на пожертвования. На специальном стенде было представлено 13 социально значимых проектов, часть из которых пришедшие на фестиваль представители бизнес-сообществ вызвались поддержать.

Тут же, среди многоцветья ярмарки, проходил сбор средств и подарков для нуждающихся. С этой целью были организованы три благотворительные акции, направленные на помощь одиноким старикам и инвалидам, молодым мамам из числа детей-сирот и людям без определенного места жительства.

В результате акции «Добрые новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек» собрали 312 подарочных наборов. Кроме того, этой группе подопечных подарят новогодние открытки, сделанные детьми – участниками фестиваля в ходе специального мастер-класса. В рамках акции «С миру по нитке» люди приносили теплую одежду, предметы личной гигиены, обувь и еду для бездомных. Всего для этой категории нуждающихся было собрано 146 наборов. Самое большее число желающих помочь откликнулось на акцию «Добрые новогодние подарки для молодых мам – выпускниц детских домов», в результате которой было собрано 1056 единиц разнообразных видов детской одежды, игрушек, сладостей, предметов домашнего быта, из них будут сформированы подарочные наборы.

Здесь же можно было внести и денежные пожертвования, которые в специальный «Добрый бочонок» собирал волонтер в костюме символа фестиваля – доброго медведя. Средства из бочонка организаторы решили перечислить в фонд «Сила добра» на лечение Глафиры Черниковой.

Галина ГАЕВА

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