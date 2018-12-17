Монди СЛПК продолжает реализацию проекта «Школа будущего специалиста»

АО «Монди СЛПК» успешно реализует образовательный проект, направленный на целевую подготовку молодых технических кадров для компании. К обучению в рамках школы приступили 23 будущих технолога.

Проект «Школа будущего специалиста» на комбинате осуществляется с 2014 года по различным направлениям (технологи, теплоэнергетики, электрики, механики). В марте 2017 года уникальный опыт Монди СЛПК был отмечен на Всероссийском конкурсе GRADUATE AWARDS в номинации «Лучшая работа компании со студентами».

– Модернизация производства, международные стандарты качества продукции, масштабные инвестиционные проекты Mondi требуют, чтобы процессами управляли высококвалифицированные сотрудники. Поэтому мы участвуем в подготовке будущего поколения специалистов Монди СЛПК со студенческой скамьи. Наши проактивные образовательные проекты позволяют компании формировать полновесный кадровый резерв, напрямую работать с перспективными студентами, помогать им в получении практических навыков по специальностям, а также формировать надпрофессиональные навыки будущего, такие как экологическое мышление, управление проектами, коммуникация и работа с людьми, – рассказала директор по персоналу Группы Монди в России Ольга Фотиева.

В новом учебном году в проекте участвуют студенты образовательных партнеров Монди СЛПК (Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума и Сыктывкарского лесного института), обучающиеся по специальности «Технология химической переработки древесины». По традиции вместе со студентами стажировку у ведущих экспертов предприятия пройдут и преподаватели учебных заведений: это познакомит наставников с современными практиками, применяемыми на крупнейших предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли, и в итоге положительно скажется на качестве преподавания. В течение учебного года слушателей школы ждут мастер-классы от специалистов Монди СЛПК, практические занятия на производственных площадках компании, игровые тесты и командообразующие встречи. Завершится шестой этап проекта в июне 2019 года. Лучшие выпускники школы будущего технолога получат приглашение на работу в компании.

Практики Монди СЛПК в сфере подготовки кадров заинтересовали специалистов Бюро международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии. В октябре 2018 года в рамках визита в Республику Коми эксперты организации познакомились с опытом компании и дали высокую оценку проектам, которые она ведет для привлечения и удержания талантливой молодежи. Например, международный проект «Стань успешным вместе с Mondi», стартовавший в 2017 году, ориентирован на студентов профильных российских вузов, участвующих в нем на основе конкурсного отбора в Центре оценки претендентов на базе компании.

Партнерами Монди СЛПК по проекту стали ведущие европейские учебные заведения, которые готовят специалистов для лесной отрасли. В течение двух лет лучшие студенты пройдут обучение в них за счет предприятия. Самые успешные выпускники получат приглашение на работу в компании и возможность стажировки на других предприятиях глобальной Группы Mondi.

В рамках поддержки образовательных партнеров Монди СЛПК оснащает учебные заведения современными лабораториями для более эффективной подготовки студентов. Традиционными стали также «Дни Mondi» на площадках образовательных партнеров, во время которых представители Монди СЛПК знакомят студентов с предприятием, его достижениями, корпоративной культурой, возможностями обучения и развития, программами социальной поддержки молодых специалистов.

Фото Монди СЛПК

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