Проект стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года обсудили в Государственном Совете региона. Рабочее совещание в формате видеоконференции состоялось 11 декабря под руководством председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Документ депутатам представила министр экономики Коми Марина Анисимова. В начале доклада она отметила, что работа над проектом – это коллективный труд, требующий участия всех заинтересованных сторон. Было проведено анкетирование населения республики и бизнес-сообщества, собраны предложения по стратегическим установкам и флагманским проектам. Учтены замечания Контрольно-счетной палаты региона.

По словам докладчика, при подготовке проекта взяты во внимание тренды экономики будущего, которые должны повысить значение региона для страны. Главная же цель стратегии – высокое качество жизни населения на основе устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности и привлекательности региона, создания комфортной среды проживания.

Как отметила Марина Анисимова, для достижения цели в республике необходимо развивать человеческий капитал, диверсифицировать структуру экономики, реализовывать инновационный и технологический потенциал, комплексно развивать территории, входящие в состав региона. Отсюда девиз новой стратегии: «Развивать то, что нам дорого!» Министр рассказала о ряде флагманских проектов: региональной программе проекта «Демография», проекте «Производительность труда и поддержка занятости», мультипроекте «Арктика». Она также отметила перспективные центры экономического роста в муниципальном разрезе (Сыктывкар, Ухта, Усинск, Печора) и территории приоритетного развития: Сыктывкарская (многофункциональная), Ухтинско-Сосногорская (для развития нефтегазовой и горнорудной промышленности, инновационных технологий), Усинская (для развития нефтяной и газовой промышленности), Воркутинская (арктическая промышленная), Верхне-Печорская (лесопромышленная), Усть-Цилемско-Ижемская (агропромышленная, туристская). Были обозначены и перспективные кластеры в сфере экономики и в сфере человеческого капитала.

Среди ключевых целевых показателей стратегии – рост внутреннего регионального продукта в 1,6 раза к уровню 2017 года, увеличение продолжительности жизни на 7,1 года, стабилизация численности населения, рост производительности труда в 1,4 раза, рост реальных располагаемых доходов населения в 1,3 раза.

После доклада парламентарии приступили к обсуждению проекта стратегии. Председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василия Смалия интересовали сроки реализации отдельных мероприятий стратегии, а депутата Елену Прокопчик – вопрос их финансирования. Степан Чураков попросил пояснить, как сегодняшние тенденции – отток населения из республики и его старение – увязаны с заявленными планами. Марина Карельская высказала пожелание обратить пристальное внимание на развитие инфраструктуры территорий. Александр Гайворонский предложил провести и представить анализ предыдущей стратегии развития, показать, что достигнуто и какие ошибки были сделаны. Он также рекомендовал конкретизировать крупные инвестпроекты.

Степан Чураков обратился к депутатам с просьбой все свои предложения и замечания по проекту стратегии предоставить в профильный комитет, они войдут в итоговое письмо по результатам обсуждения, которое будет направлено в министерство экономики региона.

После принятия стратегии развития республики муниципалитетам предстоит разработать свои документы. Степан Чураков также призвал коллег принять активное участие в подготовке муниципальных стратегий.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru