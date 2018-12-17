В Коми подвели итоги работы по улучшению инвестиционного климата

Итоговый в 2018 году совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми состоялся на территории завода

по производству башенных кранов «ROKRA Peiner System».

Как сообщает сайт правительства региона, в подобном формате совещание прошло впервые. Место проведения определено неслучайно. «Организация серийного производства башенных кранов марки «ROKRA» – один из крупнейших инвестиционных проектов Сыктывкара, реализованный ООО «ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод» в 2016 году. На сегодня ROKRA имеет два завода – в Неаполе (Италия) и в Сыктывкаре. Именно сыктывкарское представительство в большей мере ориентировано на удовлетворение спроса отечественных компаний. Так, по итогам 2018 года соберут 15 кранов.

На заседании заместитель генерального директора АО «Корпорация по развитию Республики Коми» Галина Жукова рассказала об итогах работы специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» за прошедший год. В частности, было отмечено, что сегодня корпорация сопровождает шесть инвестиционных проектов стоимостью 62 миллиарда рублей и 13 бизнес-идей, общая стоимость которых, по оценке, составляет 7,1 миллиарда рублей. Сопровождение инвестпроектов осуществляется корпорацией на бесплатной основе. При этом есть спектр услуг, которые могут оказываться инвесторам на возмездной основе (разработка бизнес-планов, финансовые модели проекта).

Вторым вопросом рассматривались итоги работы совета за 2018 год. Всего по итогам пяти заседаний даны 42 поручения. Все поручения в стадии выполнения или уже выполнены, за исключением тех, срок исполнения по которым еще не наступил.

Также на заседании совета был рассмотрен план на 2019 год, сформированный по предложениям деловых объединений, органов исполнительной власти и местного самоуправления, институтов развития.

– Совет должен стать площадкой, где представители предпринимательского сообщества и органов власти могли бы услышать друг друга и сделать правильные выводы. Нам необходимо сделать упор на большую открытость и стараться приглашать бизнес из разных отраслей, чтобы понимать проблематику осуществления инвестиционной деятельности по всем направлениям, – отметил заместитель председателя совета Виктор Филипчук.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»