Парламентарии утвердили вопросы к докладу главы региона

12 декабря на заседании президиума Госсовета республики депутаты регионального парламента утвердили перечень вопросов к докладу главы Коми о результатах деятельности правительства за 2018 год.

В перечень вошли 34 вопроса. Депутатов интересует, какая работа ведется по перераспределению доли налога на добычу полезных ископаемых в пользу региона, что делается для прекращения оттока населения из республики, какой объем финансовой поддержки из федерального бюджета планируется привлечь на 2019-2021 годы.

Отдельный блок вопросов посвящен проектам в сфере транспорта и строительства, важным для жителей республики. Планируется ли расширять мост через реку Сысолу в районе поселка Краснозатонский, строить мост через Печору в городе Печоре, когда будет установлено автобусное сообщение между селами Кослан и Айкино, что удалось сделать для возобновления речных перево-зок на реках Печорского и Вычегодского водных бассейнов – все эти вопросы вошли в утвержденный перечень.

Среди тем, на которых депутаты акцентируют особое внимание, последствия ликвидации АО «Интауголь», трудоустройство высвобождаемых работников и перспективы Инты в связи с ликвидацией градообразующего предприятия. Ожидается, что ответы на эти и другие вопросы народных избранников прозвучат в докладе главы Коми.

Также на заседании президиума депутаты утвердили повестку предстоящего V заседания VII сессии Госсовета, которое состоится 20 декабря. В повестку включены законопроекты, связанные с опекой и попечительством, противодействием коррупции, градостроительной деятельностью, налогообложением и образованием. Депутаты внесут изменения в законы «О главе Республики Коми, правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», «О составе президиума Государственного Совета Республики Коми» и другие.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»