В Коми дали старт Году театра

Во всех регионах Российской Федерации состоялись церемонии открытия Года театра, объявленного в 2019 году президентом России Владимиром Путиным. В Сыктывкаре праздничное событие прошло в торжественной обстановке в большом зале администрации главы Республики Коми, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В мероприятии приняли участие сотрудники государственных театральных учреждений, ветераны отрасли, руководители народных любительских театров из городов и районов, представители Союза театральных деятелей Республики Коми. С приветственным словом выступил глава Коми Сергей Гапликов.

– Наша республика продолжает Год культуры Годом театра в России. И это напрямую перекликается с одной из задач, которые поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин, – повысить доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных уголков нашей большой страны, популяризировать театральное искусство среди широких масс, увеличить количество гастролей и показов в театрах, сделать театр частью жизни каждого человека. Это очень серьезная, важная и, я бы даже сказал, стратегическая задача. И я надеюсь на вашу поддержку и помощь в этой работе, – обратился к собравшимся Сергей Гапликов.

В Коми за последние два года развитию отрасли культуры в целом и театров в частности было уделено особое внимание. Республика получила поддержку по всем федеральным проектам в сфере театрального искусства. В этом году почти в четыре раза увеличен объем межбюджетных трансфертов.

Так, свыше 30 миллионов рублей направлено на реализацию проекта «Театры – детям», что в десятки раз выше уровня прошлого года. Благодаря этому Воркутинский театр кукол и ТЮЗ Академического театра драмы имени Виктора Савина приобрели необходимое сценическое оборудование и выпустили шесть новых спектаклей.

В ноябре этого года начат ремонт в Национальном музыкально-драматическом театре. Кроме того, на его поддержку, а также Государственного театра оперы и балета РК дополнительно из регионального бюджета выделено 15 миллионов рублей (5 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно).

В следующем году 75 миллионов рублей будет направлено на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания Государственного театра оперы и балета.

В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театры республики представили свое творчество в Кирове, Мурманске, Архангельске, Йошкар-Оле, Ижевске, Нижнем Новгороде. А в Коми в этом году впервые прошли гастроли МХАТа и московского театра «Современник».

2 декабря состоялось выступление легендарного коллектива – Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 24 декабря запланирован концерт знаменитого пианиста Дениса Мацуева.

В 2018 году в полном объеме сохранена грантовая поддержка в области театрального искусства и концертной деятельности (6,5 миллиона рублей), а на следующий год она увеличится почти на 2 миллиона рублей.

– Дорогие друзья! Я искренне рад, что мне выдалась такая высокая честь в рамках всероссийской акции приобщиться вместе с вами к этому большому событию и объявить следующий, 2019 год Годом театра. В добрый путь, – заявил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru