«Снег на ресницах» в мелодиях эстрады и джаза

На этой неделе Коми республиканская филармония представила свой эстрадно-джазовый ансамбль. Первый сольный концерт коллектива прошел 12 декабря. В нем также принял участие ансамбль инструментальной музыки «Вдохновение».

Джазовая тематика не нова для филармонии, на сцене которой регулярно проходят концерты Даниила Крамера и других известных российских и зарубежных музыкантов. Однако собственного эстрадно-джазового коллектива в филармонии не было.

Ансамбль является универсальным: артисты включают в свои выступления произведения самых различных жанров, а также успешно работают на сцене с музыкантами-инструменталистами, чтецами, вокалистами, создавая интересные номера.

В программе концерта, который называется «Снег на ресницах», прозвучали вокальные и инструментальные произведения в самых разных музыкальных стилях – рок-н-ролл, мексиканская мамба, ритм-н-блюз, блюз-рок, поп-рок, фьюжн, соул, современная поп-музыка. Это композиции из репертуара Рэя Чарльза, Стиви Уандера, групп Yellowjackets и Битлз, Бейонсе, Леди Гаги, Кристины Агилеры и Элис Мертон.

– Это первая наша программа, поэтому мы решили как можно полнее показать наши возможности, – рассказал руководитель ансамбля Владимир Расторгуев. – Представленные композиции понравились зрителям разного возраста и музыкального вкуса. У них позитивная энергетика, заряжающая хорошим настроением.

Солисткой группы стала выпускница Института современного искусства Ксения Татарникова. Помимо Владимира Расторгуева (саксофон) в состав ансамбля входят Станислав Гавра (бас-гитара), Андрей Елфимов (гитара), Иван Исупов (клавишные) и Антон Викулов (ударные).

Эстрадно-джазовый коллектив, который пока еще не получил названия, создан по инициативе министра культуры Сергея Емельянова и при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Решение о создании было принято после выступления артистов на II Международном туристском форуме «Доступная Арктика», который прошел в Воркуте в августе 2017 года.

Артур АРТЕЕВ

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