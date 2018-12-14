«Добрый Новый год» зашагал по республике

12 декабря от железнодорожного вокзала в Сыктывкаре в рамках акции «Добрый Новый год» в предновогодний тур отправился поезд «Сияние Севера». Артисты, музыканты и сказочные герои во главе с Кöдзыд Пöлем – коми Дедом Морозом проедут по городам республики и порадуют детей подарками и представлениями.

Стартовал культурный десант в Воркуте, затем последуют остановки в Инте, Печоре, Усинске, Сосногорске, а завершится тур в Ухте 19 декабря. Местные артисты также подключатся к выступлениям.

От Академического театра драмы имени Виктора Савина делегированы десять человек – четверо актеров, звукорежиссер, костюмер и другие. Они представят спектакль «Лучше быть счастливым позже». В поезде также едут писатели, музыкальная группа и мастера-поделочники. Всего 18 человек. На каждой остановке поезда пройдут поэтические вечера, спектакли, рок-концерты и мастер-классы по народным промыслам.

Напомним, акция «Добрый Новый год» стартовала с подачи главы Коми Сергея Гапликова в прошлом году и снискала большой успех. Неудивительно, что визит добропоезда в северные города становится предновогодней традицией.

С похожей миссией из Сыктывкара отправятся автобусы с артистами в Усть-Куломский, Койгородский, Корткеросский и другие районы Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК