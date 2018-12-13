Открытый урок в честь Дня Конституции

12 декабря в Коми республиканском агропромышленном техникуме прошел открытый урок, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. В гости к студентам пришли депутат Госсовета Коми Степан Чураков и зампрокурора Сыктыдвинского района Андрей Нестеренко.

Урок начался с выступления двух девушек в бело-сине-красных галстуках, белых футболках и сине-красных юбках, которые объявили, что быть гражданином России не только высокая честь, но и большая ответственность. Чтобы достичь нынешнего расцвета, наша страна прошла через много тяжелых лет.

Девушки проверили эрудицию студентов на знание статей Конституции РФ, после чего был продемонстрирован небольшой фильм, в котором гражданам России из разных регионов задавался вопрос, какие права гарантированы Конституцией страны. Следовали ответы: право на жизнь, свободу слова, тайну переписки.

Далее за кафедру в учебной аудитории встал депутат Госсовета Коми Степан Чураков. Парламентарий рассказал об истории создания Основного Закона России, признавшего высшей ценностью человека, его права и свободы.

– У нашей Конституции большая история, часто вносились те или иные поправки, но магистральные принципы – это демократизм и полновластие народа, это законность, гуманизм, равноправие граждан, государственное единство и самоопределение народов, так как Россия многонародная страна, разделение властей и плюрализм. Есть кодексы, в том числе гражданский и уголовный, они расширяют Конституцию. Конституцией также определены уровни власти. Я представляю, например, законодательную. Один из самых главных основополагающих постулатов Основного Закона – это свобода выбора. Вы сами выбираете, в том числе и учебное заведение, а далее направление своей деятельности. Имеете право избираться в депутаты и влиять гражданской позицией на развитие родной республики и страны в целом, – напутствовал ребят Степан Чураков.

Следующий выступавший – зампрокурора Сыктыдвинского района Андрей Нестеренко назвал действующую Конституцию «фундаментом современной правовой системы», закрепившим основы организации государственной власти во взаимоотношениях между государством, обществом и каждым гражданином:

– Именно Конституция закрепила, что носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ России. Она установила новую систему высших органов государственной власти, четко разделив их. Каждый имеет право на жилище, здравоохранение, образование. Не менее важным стала регламентация защиты личности от административного произвола, ведь в Конституции предусмотрены такие гарантии, как презумпция невиновности, право на судебную защиту и свидетельский иммунитет. Конституция – это ориентир для движения к конституционно-правовому идеалу государства и общества. Но ее реализация предполагает значительные усилия не только госаппарата, но и каждого из нас.

Ярослав СЕВРУК

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