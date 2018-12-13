О встречах с Чуковским и Шостаковичем

На этой неделе в Сыктывкаре впервые побывал один из ведущих западных специалистов по русской литературе, известный американский ученый Ирвин Вайль. Его без преувеличения называют человеком-легендой, человеком-эпохой. В свое время 90-летний ученый встречался с Корнеем Чуковским, Дмитрием Шостаковичем, переписывался с Владимиром Набоковым. Был знаком с Александром Солженицыным, Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым, Евгением Евтушенко. На родине американский профессор уже более 60 лет преподает русский язык и литературу.

Как у американского подростка из Цинциннати появилось желание выучить русский язык, углубиться в русскую словесность, что побудило его регулярно приезжать сначала в Советский Союз, а потом и в Россию – об этом Ирвин Вайль рассказал сыктывкарцам. Встреча с ним прошла 10 декабря в Национальной библиотеке Коми.

– В детстве я почти ничего не знал о России, не знал, где находится СССР, но уважал русский народ за спасение мира от ужасов фашизма, – начал свою лекцию Ирвин Вайль. Говорил профессор на русском языке с едва заметным акцентом. – Первые восемнадцать лет Россия была для меня пустое место. А сейчас Россия – это моя любовь. В 1946 году, когда я был студентом Чикагского университета, то по учебе нужно было прочитать какой-нибудь русский роман. Я выбрал книгу Достоевского «Братья Карамазовы». Роман произвел на меня очень сильное впечатление. Затем прочитал «Преступление и наказание», заинтересовался Достоевским и решил, что нужно читать русскую литературу в подлиннике.

Сильное впечатление на будущего слависта произвела и повесть Максима Горького «Детство». Он стал изучать творчество и биографию Горького, и одна из самых известных публикаций Ирвина Вайля – это книга «Максим Горький. Взгляд из Америки».

В 1960 году Ирвин Вайль впервые посетил Советский Союз и с тех пор почти ежегодно бывает в нашей стране (уже более ста раз). В Сыктывкар приехал по приглашению своей подруги, нашей землячки Татьяны Баумштейн. В столицу Коми он прилетел из Москвы, а затем отправится в Санкт-Петербург.

– В свой первый визит в СССР я очень гордился тем, что выучил русский язык, – вспоминает он. – И уже в аэропорту попросил встречающих меня говорить только по-русски. Когда меня попросили предъявить талон, я ответил, что с удовольствием, только пусть мне вначале объяснят, что это такое. Вечером я вышел из гостиницы и, преодолев свою робость, заговорил с группой советской молодежи. Они просили передать пламенный привет американским колхозникам.

Тогда же молодой исследователь русской литературы познакомился с Корнеем Чуковским. Первая встреча произошла на даче советского классика в Переделкино.

– На доме писателя крупными буквами было написано: «Корней Иванович занят, Корней Иванович работает, берегите его время», – вспоминает Ирвин Вайль. – Когда я постучал в дверь, вышел Корней Иванович и спросил: «Вы откуда?» Я чуть было не сказал: «От верблюда!» Но потом представился, как положено. Когда мы перешли на английский язык и Чуковский услышал мой американский акцент, то он понял, что я точно не из органов госбезопасности. Там все-таки учили правильный английский.

От Чуковского американец узнал подробности смерти Горького, о том, что перед смертью «буревестника революции» его дом посетил Сталин. Он что-то искал в бумагах Горького, поэтому в дом никого не пускали. Скорее всего, Сталин решил изъять из архива воспоминания о себе и о Ленине. После похорон Горького ходило много слухов о его насильственной смерти или ошибке врачей, которая привела к трагедии. Но Ирвин Вайль перевел и показал американским врачам записи их советских коллег, и сейчас уверен в том, что смерть Горького была естественной.

В 1963 году Ирвин Вайль встретился с композитором Дмитрием Шостаковичем, которого пригласил в Америку университет. Три дня Ирвин был переводчиком композитора и хорошо с ним познакомился.

– Шостакович хотел послушать настоящую американскую музыку, я приготовил для него пластинки трех молодых композиторов, которых он точно не мог знать, – рассказал профессор. – За пятнадцать минут он изучил их партитуры и быстро нашел главные темы произведений.

Публичная лекция американского профессора в Сыктывкаре прошла с аншлагом. На встречу с известным ученым пришли студенты, преподаватели, библиотекари, писатели. Отвечая на вопросы, мистер Вайль остроумно шутил, цитировал «Евгения Онегина» и неоднократно признавался в любви к русскому языку, литературе и опере. По его инициативе в Чикагском университете был открыт славянский факультет, кроме того, десять лет студентам читали курс лекций по русской опере. В качестве сопровождения лекций по русской литературе он поставил со студентами оперы Бородина, Чайковского, Рахманинова.

Артур АРТЕЕВ

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