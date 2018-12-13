Глава Коми вошел в состав Госкомиссии по развитию Арктики

Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание с членами Госкомиссии по вопросам Арктики. Мероприятие прошло 11 декабря в поселке Сабета Ямало-Ненецкого округа. Участие в совещании принял глава Коми Сергей Гапликов.

Участники встречи обсудили планы по реализации в Арктической зоне инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие Северного морского пути в соответствии с задачами, поставленными в указе президента России от 7 мая 2018 года № 204, а также развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов в Арктике.

Чтобы получить максимальный эффект, подчеркнул Дмитрий Медведев, необходимо увязать планы по развитию Арктической зоны с планами развития государства в целом, бизнес-планами и региональными планами.

– Для того чтобы работать в этом направлении дальше, я принял решение об обновлении состава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и подписал соответствующее решение. Комиссия станет более компактной, при этом она должна быть, естественно, деловой, ее работа должна быть более интенсивной, учитывая масштабность задач. Распоряжение я подписал. Возглавит комиссию Юрий Петрович Трутнев (вице-премьер правительства РФ – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе), – сообщил глава кабмина РФ.

В состав обновленной госкомиссии вошел глава Коми Сергей Гапликов.

Ранее в этот же день состоялась церемония запуска третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа на Ямале. Благодаря проекту «Ямал СПГ», реализованному с опережением сроков, грузопоток по Северному морскому пути увеличился в несколько раз. В его реализации участвуют более 650 предприятий из 55 субъектов Федерации, задействовано более 60 тысяч человек. Дмитрий Медведев назвал запуск проекта на полную мощность очень важным для страны событием.

«Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято говорить, проектов. Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень важно, на танкерный и ледокольный флот», – цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru