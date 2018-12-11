За границей покоя несут службу герои нашего времени

9 декабря в России отметили памятную дату – День Героев Отечества. В столице Коми у мемориала «Вечная слава» прошла акция, приуроченная к знаменательной дате. В мероприятии участвовали ветераны, представители ветеранских и молодежных организаций, а также новобранцы, которые сразу по окончании митинга отправились к месту несения службы в частях Воздушно-десантных войск РФ.

Как сообщила пресс-служба сыктывкарской мэрии, открыл мероприятие председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Пыстин, который отметил, что чтить память погибших воинов-героев и отдавать дань уважения ныне живущим важно для всех и во все времена, особенно для молодого поколения.

Также перед собравшимися выступили председатель Сыктывкарского городского отделения Союза ветеранов Афганистана, член Общественного совета города Сыктывкара Дмитрий Карпов, инспектор военного комиссариата Республики Коми, генерал-майор Анатолий Иванов, заместитель председателя общественной организации ветеранов ВДВ Эдуард Забоев.

Юнармеец, учащийся 11 «в» авиационного класса школы №25 Андрей Мишарин рассказал о подвиге сыктывкарца Александра Пузиновского, который погиб при исполнении воинского и служебного долга 12 июля 2009 года.

Далее ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Матюшин выступил с напутственным словом к ребятам, которым предстояло отправиться на сборный пункт и далее в части ВДВ. Всего к месту службы с акции-митинга отбыло 19 новобранцев. Эдуард Матюшин призвал ребят к достойному несению службы.

Накануне памятной даты корреспондент «Республики» встретилась с одним из героев нашего времени – командиром оперативной роты ОМОНа Управления Росгвардии по РК Николаем Петровым, награжденным орденом Мужества. Он, как и многие сотрудники республиканского ОМОНа, не раз бывал в «горячих точках» страны. Первая командировка – в 1995 году в Чечню.

– Мне повезло, я был готов к тому, что нас там ожидало, потому что прошел хорошую подготовку в армии, служил в Военно-морском флоте, – вспоминает первые дни в зоне боевых действий росгвардеец.

О том, что происходило во время командировок, Николай рассказывает неохотно, потому что часть информации все еще под грифом «секретно».

– Обычная работа: стреляли в нас, стреляли мы, – говорит сотрудник ОМОНа.

В те годы многие в Коми не понимали, зачем сотрудников милиции из нашего региона посылают в далекую южную республику.

– Тот, кто хоть раз побывал в «горячей точке», таких вопросов не задает. Мы работаем там, чтобы здесь, у нас, люди жили в покое и безопасности, – объясняет Николай.

Представление о том, что происходившее в Чечне и других южных регионах не коснулось бы жителей других регионов России, по мнению сотрудника ОМОНа, – заблуждение. Это доказали трагические события в Беслане, теракты в Москве, «Норд-Ост».

Когда боевиков вытеснили из Чечни, они, как раковая опухоль, начали расползаться по другим южным регионам России – Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, вербовать там сторонников, формировать бандподполье – в прямом смысле. На время спецопераций силовиков бандиты укрывались в замаскированных блиндажах. Жертвами боевиков поначалу становились в основном сотрудники правоохранительных органов. Но в феврале 2011 года бандиты расстреляли в Кабардино-Балкарии группу туристов и взорвали канатную дорогу. Местные силовики не могли справиться с международными террористами, для того, чтобы в регион вернулись мир и покой, им потребовалась серьезная помощь. В очередную командировку отправились и сотрудники ОМОНа из Коми. По итогам этой командировки Николай Петров, тогда командир взвода ОМОН МВД по РК, был награжден орденом Мужества.

Сам Николай утверждает, что личных подвигов не совершал, успешная операция – результат коллективной работы взвода. И награждать, по сути, надо бы всех, потому что каждый в тот день рисковал жизнью. События того дня Николай именует уклончиво – оперативно-поисковые мероприятия. В лесу бойцы искали подполье боевиков. Когда обнаружили хорошо замаскированный блиндаж, скрывавшиеся там бандиты пошли на прорыв. Начался бой – короткий, но кровопролитный. В результате террористы были ликвидированы.

– Ничего героического, обычная рутинная работа, к которой просто надо быть готовым. Тот, кто морально не готов, в ОМОНе надолго не задерживается, – подчеркивает Николай Петров.

В отряде не воспитывают у бойцов какое-то особое мужество, стойкость и хладнокровие в кризисных ситуациях. Просто с каждым потенциальным «новобранцем» проводят долгое собеседование, откровенно объясняя, что его ждет. Многие претенденты уходят и больше не возвращаются, выбирая спокойную работу и мирную жизнь. Николай их не осуждает – они имеют право на этот выбор. Но уж если поступил на службу – значит, должен быть готов рискнуть жизнью, выполняя приказ. И это не героизм, а обычная работа: кто-то должен уйти туда, за границу покоя, и выполнить свой долг, чтобы сохранить мир и покой на родной земле.

Людмила ВЛАСОВА

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