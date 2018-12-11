В Коми занялись финансовым ликбезом

О том, как обучать население финансовой грамотности, шла речь на состоявшемся в Сыктывкаре первом региональном форуме «От финансовой грамотности – к благосостоянию». В работе форума, проходившего на базе Коми республиканской академии госслужбы и управления, приняли участие представители исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций, волонтеры, педагоги и многие другие.

Повышение финансовой грамотности всех слоев населения – от детей до пенсионеров – основная задача федерального проекта «Дружим с финансами», участником которого в числе девяти пилотных российских регионов является и Коми. В приветственном слове первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова отметила, что, несмотря на амбициозность названия форума, это первый шаг республики на пути к умению свободно ориентироваться в условиях постоянно изменяющегося рынка финансовых услуг:

– Новое время бросает нам новые вызовы. Появляются новые общественные и финансовые институты, финансовые омбудсмены, институт банкротства физических лиц. Вместе с активным ростом числа организаций, предлагающих снизить кредитный долг, растет и число жалоб в Роспотребнадзор от их клиентов. Появляется огромное количество интернет-мошенников, желающих вытянуть деньги с доверчивых людей. Поскольку дети намного легче схватывают и усваивают информацию, необходимо в первую очередь наладить учебный процесс в школах по обучению финансовой грамотности. На этом форуме мы будем обмениваться информацией, как это лучше делать, вырабатывать новые формы работы.

О том, что уже сделано в этом плане на федеральном уровне, рассказала консультант Департамента международных финансовых отношений Минфина России Елена Ильина.

– В понимании финансовой грамотности мы исходим из международных критериев. Финансово грамотный человек – это тот, кто ведет учет личных и семейных доходов и расходов, живет в рамках своего бюджета и не злоупотребляет заемными средствами, рационально подходит к выбору финансовых продуктов, сравнивает условия на финансовые услуги, ориентируется на финансовом рынке и планирует свое финансовое будущее, – пояснила Елена Ильина.

Среднестатистический россиянин в плане финансовой грамотности пока находится на очень низком уровне. Исследования минфина показывают, что более 60 процентов россиян не готовы нести ответственность за собственные финансовые решения, и только 30 процентов осознают важность финансовой подушки безопасности. На вопрос Елены Ильиной, как сидящие в зале понимают термин «финансовая подушка безопасности», из зала раздался лишь один мужской голос: «Это не менее трех месячных зарплат». Ответ оказался правильным.

Сегодня школы могут выбирать формы обучения финансовой грамотности: обязательные предметы, внеурочная деятельность, факультативы, система дополнительного образования.

Как отметила Елена Ильина, темы финансовой грамотности можно использовать практически на всех уроках, в том числе на уроках английского языка и даже ОБЖ. Но для этого нужны обученные преподаватели, которых будут готовить. Минфин планирует устроить некий чемпионат по финансовой грамотности сначала на муниципальном и региональном, а затем на федеральном уровне. Финал планируется провести в «Орленке», чтобы, по словам Елены Ильиной, само пребывание финалистов на этой базе уже стало подарком для них как победителей.

Программой форума были также предусмотрены молодежные площадки, на которых прошли деловые и ролевые игры «Специалист будущего», «Не в деньгах счастье», «Компас новых профессий», «С финансами на ты», «Я финансист», «Распознай мошенника». Представленные на форуме методики по повышению финансовой грамотности предназначены для всех возрастов – от дошкольника до взрослого человека. Например, в такие финансовые игры, как «Специалист будущего», играют и взрослые, причем даже у них не всегда получается одержать победу.

Проректор КРАГСиУ Юлия Манаенкова отметила, что в школах республики будут вводиться уроки финансовой грамотности:

– Многие регионы уже вводят их в школах, разработаны и подготовлены специальные вкладки в учебники по обществознанию, истории, которые посвящены финансовой грамотности. После согласования с министерством образования официально будут включены вкладыши в школьные учебники. Наш преподаватель Наталья Ружанская выпустила для форума методическую брошюру «Основы финансовой грамотности», где в доступной форме рассказывается о сложных вещах.

Галина ГАЕВА

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