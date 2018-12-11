Выходные с туризмом

8-9 декабря в Сыктывкаре проходила ежегодная туристская выставка-ярмарка. Мероприятие, ранее носившее название «Отдыхай в Коми», превратилось в «KomiExpoTravel» и расширило свою географию за счет гостей из соседних регионов и из-за рубежа.

Прежним остался принцип размещения: выставочные павильоны участников, столы с сувенирной продукцией разместили в торговом центре «Июнь», а «сердце» ярмарки – сцену, на которой проходили презентации турпродуктов, выступления артистов, награждение участников и розыгрыш призов, – прямо напротив основного входа в ТЦ. Так что посетителями «KomiExpoTravel» автоматически становились все, кто приехал или пришел в «Июнь».

Компанию министру культуры, туризма и архивного дела Коми Сергею Емельянову при осмотре выставки составил министр сельского хозяйства региона Анатолий Князев, что было неудивительно: туризм в республике по большей части с сельским уклоном.

На мультимедийном экране демонстрировали ролики о туризме в Коми, Юношеская библиотека организовала интерактивную фольклорную площадку «Ыбкай», Финно-угорский парк представил фотозону трех своих фестивалей – «ШаньгаФест», «Живой воздух» и «Лымлун». Презентацию туристского потенциала Венгрии дополнил гастрономический мастер-класс по приготовлению гуляша, который провел генконсул Венгрии в Санкт-Петербурге Габор Ференц Надь. А главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин провел мастер-класс по подготовке лыж. Кроме того, на выставке учили основам керамики и ткачества, рисовать национальные орнаменты.

Большой популярностью у посетителей пользовался живой уголок у новогодней елки, там прогуливалась белая коза в нарядном красном платье, в загоне хрюкала рыжая свинка – символ наступающего года, впрочем, в популярности они не могли соревноваться с симпатичными собаками из клуба «Дружок», которых все рвались погладить и обнять.

Молодежный парламент Коми на выставке презентовал стадион в сыктывкарском Лесозаводе, восстанавливаемый совместно с региональной федерацией автоспорта, предлагая всем желающим оседлать для пробы взрослый или детский квадроцикл. А гости из Инты ходили по ТРЦ «Июнь» с настоящей ненецкой малицей и поясом, которые можно было примерить.

Оригинальный тур на выставке представила компания «Мегафон»: всех желающих они отправляли в виртуальное путешествие по Сыктывкару с помощью фотографий, размещенных на стене павильона. На, казалось бы, обычных цветных снимках были изображены жительницы города рядом с местными достопримечательностями – памятником букве Ö, музеем этнографии, пожарной каланчой и другими.

Но стоило навести на снимок камеру смартфона со специальным приложением, как эти фотографии из статичной картинки превращались в видеоролики. Всем совершившим виртуальный трехминутный тур по столице Коми подарили «волшебные» календарики, в которых тоже была спрятана прогулка в стиле дополненной реальности.

Чего было предостаточно на нынешней ярмарке – так это настольных игр, народных, традиционных и оригинальных, но обязательно с этнической ноткой. Усинцы показали, как устраивать соревнования среди куколок из мочала. Несколько таких куколок в сарафанах и платочках ставили на стол, после чего участникам игры нужно было стучать ладонями по этому столу, мочало пружинило, барышни, сделанные из него, подпрыгивали и то сталкивались друг с другом, то перемещались к краю стола, чья упадет – тот проиграл.

Руководитель Прилузского районного центра изобразительного искусства и прикладного творчества Олег Никулин показывал, как играть в шег (кости) и в крестики-нолики, но не на бумажном листочке, а на расчерченном срезе пня, причем роль крестиков и ноликов играли разноцветные круглые плашки. Его супруга Александра тем временем предлагала гостям национальное лакомство – паренчу – вяленые морковь, свеклу и репу. Как выяснилось, в этом году на ура шла репа, заказывали ее килограммами.

– Буду звонить бабушке, которая для нас на заказ паренчу делает в печи, а она как обычно заругается, что уже и репу не знает где взять, придется по соседям идти, и за месяц не успеет, куда там за неделю, а потом сделает за два-три дня, – смеясь, рассказал Олег Никулин.

9 декабря продолжились туристические презентации муниципалитетов, работа интерактивных площадок, гастрономические мастер-классы. Гости из Кировской, Архангельской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Греции рассказали, чем могут порадовать и удивить туристов. Финно-угорский этнопарк продемонстрировал свой проект новогодней вечеринки в стиле романа «Великий Гэтсби» и детской развлекательной программы «Новогодний Ош». По торговому центру дефилировали парни и девушки в узорной вязаной одежде от мастерицы Светланы Туровой, рекламируя ее ремесленную мастерскую и гостевой дом.

Параллельно прошла деловая встреча представителей туриндустрии Коми и Кировской области, а также рабочее совещание регионального Туристско-информационного центра с Ассоциацией по развитию сельского туризма Коми.

В финальный час выставки были разыграны призы для посетителей, главный – вертолетный тур на плато Маньпупунер от Финно-угорского этнопарка. Но и другие подарки были весьма неплохи, в числе прочих разыгрывались сертификаты на проживание в отелях Венгрии, на пользование ледовым треком в Лесозаводе, велосипед Mongoose, который так приглянулся сотруднице этнопарка Виктории Габовой, что она решилась покататься на нем по торговому центру.

Кроме того, 9 декабря были названы имена победителей конкурса «Лидеры туриндустрии Республики Коми – 2018». В номинации «Лучший туристический продукт» победил Финно-угорский этнокультурный парк с проектом межрегионального тура «Праздник Севера». Награду за лучший start-up в сфере гостеприимства получил индивидуальный предприниматель Василий Напалков, хозяин гостевого дома «Эжвайыв керка». Администрацию Печоры отметили за лучшую муниципальную практику в сфере развития внутреннего и въездного туризма – гастрономический фестиваль «Черинянь гаж». Лучшим музейным проектом в сфере туризма признали интерактивную площадку «Территория древнейших, или Ожившие ящеры» от Сыктывдинского музейного объединения. Визит-центр Ухтинского района, организованный предпринимателем Дмитрием Мартемьяновым, назвали лучшим туристским информационным центром республики. Награда за лучший волонтерский проект досталась национальному парку «Югыд ва». Лучшим туристским сувениром признали «Лыжи и валенки» от коллектива авторов Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань». Наконец, отдельную награду за личный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма на территории Коми получил путешественник, альпинист, журналист и писатель Сергей Журавлев.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора