Знания и житейский опыт помогли сыктывкарцам в написании юридического диктанта

7 декабря в 12 часов по московскому времени во всех субъектах России общественные организации «Ассоциация юристов России» и «Деловая Россия» провели Всероссийский правовой (юридический) диктант. Мероприятие проводится для оценки уровня правовой грамотности населения и повышения интереса к изучению права.

В Сыктывкаре диктант прошел на двух площадках: в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина и в Коми республиканской академии госслужбы и управления. В Воркуте – в здании горно-экономического колледжа. С 3 по 10 декабря любой желающий мог пройти добровольное онлайн-тестирование на сайте юрдиктант.рф. Корреспондент «Республики» писала диктант в академии госслужбы. В аудиториях собрались в основном студенты учебного заведения, но были и гости, которые решили проверить свои юридические знания.

Участников юридического диктанта приветствовал член Совета регионального отделения «Ассоциации юристов России» в Коми, заслуженный юрист России Борис Шенкман. Он отметил, что в стране бурно развиваются правоотношения во всех сферах, поэтому повышение правовой грамотности важно для всех граждан, знание юриспруденции пригодится в любой отрасли.

Вопросы диктанта затрагивали знания Конституции, административной ответственности, трудовых, гражданских и семейных прав. Хоть и предполагалось, что каждый участник пишет диктант самостоятельно, студенты все же пытались «подсмотреть» ответ в интернете, используя смартфоны, а некоторые «по старинке» шепотом консультировались у однокашников. Юношам и девушкам напомнили, что результаты диктанта обнародоваться не будут, результат узнает лишь сам участник и сможет понять, в какой из сфер права у него недостаточно знаний.

После диктанта студенты назвали его сложность средней, затруднения у них вызвали вопросы по гражданскому праву и договорным отношениям. Но юноши и девушки предположили, что у человека, который не получил юридического образования, затруднения будет вызывать каждый вопрос. Гости, писавшие диктант в стенах академии, с этим не согласились: по их мнению, на ряд вопросов можно было без затруднений ответить, опираясь на жизненный опыт. Некоторые, впрочем, отмечали, что в этом году вопросы диктанта показались сложнее, чем в прошлом.

Разногласия вызвали вопросы по Конституционному праву. Если молодежь назвала их самыми легкими, поскольку эти темы изучают в школе, то люди старшего возраста, выросшие не только при другой Конституции, но даже в другой стране – СССР, определили эту группу вопросов как довольно сложную.

Итоги написания будут подведены 11 декабря в ходе пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты».

Всероссийский юридический диктант впервые прошел в декабре 2017 года на 560 площадках во всех субъектах РФ. Его участниками стали около 55 тысяч человек. Результаты первого в России правового диктанта показали, что большинство участников обладают низким уровнем правовой грамотности (59 процентов), 6 процентов – очень низким. У 32 процентов опрошенных уровень правовой грамотности оценен как средний. По итогам акции организаторы сформулировали предложения по исправлению ситуации: начать пропаганду правовой грамотности, ввести правовое воспитание с младших классов, расширить инструментарий правовой поддержки.

Людмила ВЛАСОВА

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