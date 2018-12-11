Проект «Сосногорский» – на финишной прямой

Строители тепличного комплекса «Сосногорский» получили диплом в номинации «Прорыв года» на форуме «Агротепличные комплексы России». Работы над масштабным проектом уже вышли на финишную прямую: в ночь с минувшей пятницы на субботу подан газ в энергоцентр, теплицы уже отапливаются, начинается пусконаладка внутреннего оборудования.

Как рассказал член совета директоров компании «Теплицы регионов», инвестор проекта Дмитрий Туляков, на прошедшем форуме были в целом отмечены заслуги предприятий, занимающихся выращиванием тепличных овощей: в этом году урожай достиг миллиона тонн. Задание от Министерства сельского хозяйства России – за ближайшую пятилетку достичь как минимум уровня полтора миллиона тонн, а лучше – двух миллионов тонн, тогда в стране будет полностью закрыт дефицит тепличных овощей.

– Сосногорский проект отметили отдельно, он единственный на сегодня, реализуемый в районах, приближенных к Крайнему Северу, – пояснил Дмитрий Туляков. – Мы строим теплицу пятого поколения с системой Ultra clima, которая помогает снивелировать перепады температур от жарких до очень холодных. Эта система была разработана американскими специалистами в штате Калифорния, где очень жаркий климат, это такой кондиционер для тепличных комплексов. А потом разработчиков попросили модернизировать ее для штата Юта, где, наоборот, холодно. Этой системе всего лет десять, и она уже очень неплохо себя зарекомендовала: хорошая урожайность, низкая гибель растений, система позволяет держать перепады температур в границах одного градуса. Аналогичных тепличных комплексов в России пока немного, можно по пальцам пересчитать, например, есть такие в Липецке, в Воронеже, в Свердловской области. А в ближайшие дни будем запускать энергоцентр, подобный тому, что установлен здесь, в комплексе в Чувашии, недавно подписали соглашении с Пермским краем о строительстве теплиц в Чусовом.

По словам генерального директора тепличного комплекса «Сосногорский» Павла Трусагина, в течение 10-15 дней будут заполнены все тепловые контуры, котельная работает стабильно, можно начинать финишные работы. В частности – пусконаладку системы досвечивания, без которой на севере хорошего урожая не получить. По нормативам на это уйдет три-четыре месяца, а потом в рассадном отделении уже можно будет высаживать семечки, затем переносить рассаду в теплицу, на гидропонные «квартиры». К моменту цветения в Сосногорск будут привезены шмели, чтобы опылять овощные культуры.

Площади теплиц – 11 с половиной гектаров, это больше 110 тысяч квадратных метров, все материалы и оборудование для их «начинки» уже завезены. Причем иностранные машины, необходимые для работы досветки, прибыли в Сосногорск только неделю назад из-за проблем, связанных с санкциями. Из-за этого, по признанию министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева, сроки ввода теплиц сдвинулись на два месяца от предполагаемого срока.

– Из-за этой задержки мы вошли в некую турбулентную рискованную зону в строительстве. Но мы прошли этот этап. Я считаю, что люди, которые работают на этой площадке, совершили настоящий трудовой подвиг – ведь только год прошел с того дня, как забили первую сваю. Подача тепла в теплицы – главное событие года для нашей отрасли, по моему мнению, – заявил министр.

По словам министра, немалую роль сыграло и то, что погода благоволила строителям: при обильных снегопадах крыши неотапливаемых теплиц могли бы «сложиться», а тепло сложнее было бы подавать в морозы. А вышло как по заказу: пока ждали прибытия оборудования, погода стояла холодная – до минус 34 градусов и малоснежная, а к моменту запуска котельной потеплело до минус двух.

– Еще два месяца будем готовить теплицы. А потом нам понадобятся люди для внутренних работ, думаю, к нам уже придут те, кто будет впоследствии работать здесь овощеводами, – рассказал Павел Трусагин. – Уже подобрано 130 человек, 60 прошли обучение по программе центра занятости, это наши будущие бригадиры, звеньевые.

– Сосногорск с нетерпением ждет запуска этого объекта, для нас это рабочие места, занятость населения, поступление налогов в местный бюджет, – сообщил и.о. главы района Сергей Дегтяренко.

Анна ПОТЕХИНА

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