Сергей Гапликов вступил в «Единую Россию»

В Москве завершил свою работу XVIII съезд партии «Единая Россия». Главной темой повестки дня стало обновление деятельности партии. Восьмого декабря, во второй день съезда, на пленарном заседании перед делегатами выступили президент России Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр правительства страны Дмитрий Медведев. В этот же день ряды партии пополнились новыми членами. В их числе глава Коми Сергей Гапликов. Партбилет руководителю региона вручил лично лидер партии Дмитрий Медведев.

Курс на обновление

Основные темы съезда – обновление, повышение открытости и активности партии, работа на результат, а также сохранение политического лидерства. Делегаты определили задачи и актуальные направления работы партии на следующий год.

Первый день работы партийного форума был посвящен подведению итогов региональных дискуссий по обновлению работы. Делегаты обсуждали возможные механизмы модернизации, повышение эффективности традиционных форм и внедрение новых форматов, вопросы партийной этики и партийного образования. Большое внимание было уделено организации работы партии на уровне региональных, местных и первичных отделений. Поднимались и вопросы грантовой политики в области общественно значимых проектов на местах, формирования рейтинга муниципальных и региональных депутатов на основе оценки однопартийцев.

Во второй день работы съезда на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Главный тезис речи главы государства – политикам важно понимать, что необходимо сделать для развития страны, кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня.

– Конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий. Это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти, вплоть до муниципального. Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть. Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах, – подчеркнул Владимир Путин.

У «Единой России», как указал президент, повышенная ответственность – за историческую судьбу Родины, благополучие граждан, а именно это и является целью ведущей политической силы.

– Это лидерство – колоссальный ресурс для достижения динамичных, содержательных перемен, их ориентиры четко обозначены в майском указе. Только такое, именно прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан, защитить суверенитет, укрепить его, добиться того, чтобы Россия занимала достойное место в мире завтрашнего дня, – отметил глава государства.

Президент поддержал происходящий процесс обновления партии, напомнив, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность, открытость:

– Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними, чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов «Единой России». Крайне важно сверять с интересами и запросами людей все планы и действия, внимательно и отзывчиво, по существу, а не ради отписки.

Президент добавил, что важнейшее для партии дело – это устойчивый авторитет ее представителей, который можно заслужить только упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью.

– Рассчитываю, что «Единая Россия» как крупнейшая политическая сила страны станет партией настоящего прорывного развития России, – заключил Владимир Путин.

С президентом солидарен лидер партии Дмитрий Медведев. Его выступление предшествовало речи главы государства, но задачи, стоящие перед партией, он обозначил те же самые:

– «Единая Россия» – это партия народного большинства и должна играть ведущую роль в достижении национальных целей развития. Это и привилегия, и ответственность нашей партии как крупнейшей политической силы. Партия, которой принимать самые непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства ее граждан.

Лидер «ЕР» отметил, что партия достигала успеха только потому, что умела меняться.

– Мы развивались вместе с нашей страной, вместе с нашими избирателями. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И сейчас, в новом политическом цикле, партии предстоит проявить его в полном объеме. Обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы и главное – стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к своей репутации, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Осознанный шаг

В ходе заседания президиума генсовета партии состоялась церемония вручения партийных билетов новоиспеченным членам «Единой России». В числе тех, кто пополнил ряды партии власти, был и глава Коми Сергей Гапликов. Партбилет он получил из рук лидера «ЕР» Дмитрия Медведева.

Комментируя свое решение о вступлении в «Единую Россию», Сергей Гапликов подчеркнул, что осознает всю степень ответственности, которую берет на себя глава региона, вступающий в ряды политической партии. Вступление в партию «Единая Россия» позволит сплотить руководящую команду региона и усилить работу по привлечению дополнительных инвестиций на реализацию партийных проектов и государственных программ республики.

– В первую очередь это новые возможности для нашей республики. Для меня это осознанный шаг, поскольку, являясь руководителем региона, я несу ответственность за развитие территории, отвечаю за жизнь людей. Поэтому поддержка партии в решении этих задач для меня крайне важна, – отметил Сергей Гапликов.

Важным шагом и ответственным поступком назвала решение главы республики вступить в ряды партии председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева:

– Просто так подобные решения не принимаются. Они тщательно взвешиваются, вынашиваются временем. У нас с главой с первых дней налажено тесное продуктивное взаимодействие по решению задач социального и экономического развития республики, в которой достаточно сильное партийное представительство во всех уровнях власти. Поэтому уверена, что этот шаг главы позволит успешнее решать задачи в масштабах всей республики.

Надежда Дорофеева отметила также, что вступление в партию – это еще и ответственный поступок Сергея Гапликова.

– «Единая Россия» взяла курс на обновление, и в это время партии как никогда нужны сильные и уверенные в себе люди, каким и является Сергей Анатольевич. Он не стал дистанцироваться от партии, как это делают другие руководители, а четко и ясно дал понять: мы в республике – все вместе, и наша сила именно в единстве, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Коми готова дать стране лидеров

Еще одним важным событием съезда стал запуск нового партийного проекта. О старте кадрового проекта «Политический лидер» объявил генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак.

Комментируя это решение, секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Михальченкова заявила о готовности регионального отделения активно принять участие в работе проекта на территории региона:

– Обновление партии как одно из главных решений партийного съезда не может проходить без появления новых политических лидеров, людей, готовых вести за собой, организовывать работу профессионально, согласно требованиям и вызовам времени. Старт такого проекта поможет заявить о себе всем желающим членам и сторонникам партии, донести свои взгляды и инициативы. Уверена, Республика Коми даст стране своих политических лидеров. Тем более что у нас колоссальный опыт работы в партийном проекте прошлых лет «Кадровый резерв – профессиональная команда страны», и его результаты тогда были впечатляющими.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru