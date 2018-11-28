Какие меры помогут привести к снижению аварий на дорогах?

Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий в мире погибает около 1,3 миллиона человек, еще 50 миллионов человек получают травмы и становятся инвалидами. Дорожно-транспортные происшествия являются первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 10-24 лет. Цель мероприятий, проходящих в этот день, – не только почтить память погибших, но и напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения, что поможет избежать трагедий. Какие меры, по вашему мнению, могут привести к снижению числа аварий на дорогах?

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Одной из важнейших составляющих безопасности дорожного движения считаю качество дорог. Даже если нет средств на капитальный ремонт, их текущее содержание надо проводить своевременно и качественно, особенно в части ликвидации периодически образующихся выбоин и ям.

Наиболее загруженные дороги следует реконструировать. С учетом уже имеющихся широких обочин, за счет которых можно расширить проезжие части, дорогу от основной части Сыктывкара до Эжвы надо сделать четырехполосной, от Эжвы до деревни Вогваздино – трехполосной.

Не надо забывать и о лихачах – наказывать их жестче, лишать водительских прав, особенно злостных, с чинами и должностями, и их отпрысков.

Валерий Матыкин, директор школы, Княжпогостский район:

– Считаю, что главным средством борьбы за мир на дорогах является воспитание. То есть необходимо воспитать в нас уважение к закону. А для этого, на мой взгляд, надо в первую очередь приравнять автотранспорт по степени опасности как минимум к гладкоствольному оружию. Согласитесь, пьяный за рулем может причинить вреда не меньше, чем пьяный с берданкой. А значит, задержанный пьяным за рулем нарушитель должен быть лишен права на управление транспортом пожизненно.

Юрий Латынин, депутат совета Усинска:

– Некоторым образом на снижение аварийности и травматизма могли бы повлиять ограничения использования неопытными водителями мощных автомобилей. Например, ограничить вождение автомобилей мощностью свыше 150 литров для водителей, чей стаж вождения менее двух лет.

Евгений Дуданов, начальник управления по организационной работе администрации Усть-Вымского района:

– Правилам безопасного поведения на дорогах, как и уважительному отношению друг к другу, надо обучать буквально с детского сада. Вообще, проблему необходимо решать комплексно: это и установка видеокамер на дорогах, и более серьезные требования к обучению водителей, и улучшение качества наших дорог. Много нарушителей среди молодежи 18-30 лет, которые часто лихачат, превышают скорость. Уговоры и штрафы здесь не действуют. Их надо во время обучения и после получения прав вывести из зоны излишней самоуверенности – показывать видео и фото с мест ДТП, общаться с участниками аварий, получившими травмы, представителями ГИБДД и МЧС. Возможно, это заставит их задуматься об осторожности.

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Снижению аварий и травматизма на наших дорогах должно способствовать соблюдение правил дорожного движения всеми участниками движения без исключения. Чтобы инспекторы ГАИ не делили водителей на своих и чужих, из-за чего и появляются водители, чувствующие свою безнаказанность, чтобы все чувствовали ответственность за свое поведение на дорогах.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Автомобили должны быть оборудованы подушками безопасности. Самые тяжелые последствия после столкновения на встречке. Количество ДТП сократится, если устанавливать на трассе на разделительной полосе барьерное ограждение или организовать одностороннее движение в населенных пунктах. Статистика аварий возрастает при гололеде, поэтому нужно предупреждать об ограничении пользования личным транспортом при таких погодных условиях, плохой видимости, очищать и посыпать песком всю трассу, а не только возле населенных пунктов.

Надо жестко контролировать режим труда и отдыха водителя. Недавно по республиканскому телевидению показали сюжет про то, могут ли оказывать первую помощь водители, оказалось не все и не всегда. Так что и этот аспект требует внимания.

Фаина Тарасова, руководитель Сысольского местного отделения партии «Единая Россия»:

– Надо соблюдать правила дорожного движения, не лихачить. Почему некоторые водители правила нарушают десятки раз и к ним не принимают никаких мер до следующего происшествия? Много взяток, много коррупции.

Александр Семенчин, ведущий юрисконсульт Сысольской ЦРБ:

– Считаю, что количество аварий снизится, только когда будут сделаны многополосные современные дороги.

Геннадий Сарамуд, директор ООО «Юкост», Усинск:

– Основной причиной аварийности на дорогах является состояние этих самых дорог, особенно в зимний период (колейность, горы снега на перекрестках, плохая освещенность в ночное время). Также на безаварийное вождение влияет культура вождения самих водителей.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– Для решения данной проблемы необходимо принять дополнительные меры: повысить медицинские требования для желающих получить водительское удостоверение; ужесточить административное и уголовное наказание для водителей, совершивших умышленное повторное аналогичное нарушение (пожизненное лишение прав), особенно в отношении занимающих определенное должностное положение в обществе – в государственных, законодательных, исполнительных органах власти; ужесточить контроль и принимать жесткие меры воздействия к должностным лицам – ответственным за выдачу медсправок, принимающим экзамены и выдающим водительские удостоверения, проводящим проверку по ДТП сотрудникам правоохранительных органов.

Манефа Лушкова, председатель Сысольского райсовета ветеранов:

– На мой взгляд, снизить аварийность на дорогах можно, если постоянно улучшать состояние автомобильных дорог, ужесточить выдачу прав на вождение, повысить качество обучения и продлить практику вождения до выдачи удостоверений, усилить разъяснительную работу среди водителей и предусмотреть публичные поощрения водителей, которые ряд лет водят автомобили без аварий.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Во-первых, необходимо существенно улучшить качество строительства дорог в соответствии со стандартами. Во-вторых, качество обслуживания дорог надо привести на должный уровень. В-третьих, следует провести глубокую ревизию всех учреждений, принимающих участие в обучении водителей. Подготовкой водителей занимаются коммерсанты, без должного контроля, специалистов и материально-технической базы. Для них главное – извлечение прибыли. В-четвертых, важно качество медицинского освидетельствования кандидатов в водители, особенно необходимо обратить внимание на контроль со стороны психиатров, наркологов. Не выдавать разрешение лицам, склонным к неадекватному поведению или ввести для них ежегодное контрольное освидетельствование. В-пятых, для лиц, склонных к нарушениям ПДД, надо ввести обязательные инструктажи, периодическое обучение правилам поведения на дорогах и чаще демонстрировать результаты ДТП для данной категории.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– Нужен строгий контроль за выдачей водительского удостоверения. Права не продавать, а давать тем, кто действительно умеет управлять автомобилем и знает ПДД. У нас крайне неудовлетворительная система подготовки водителей. Это и полное отсутствие ответственности автомобильных школ за результаты своего труда. Автошколы, поставленные перед необходимостью зарабатывать, фактически выпроваживают на дорогу людей, которых еще стоило бы потренировать как следует или дать им возможность поучиться на тренажерах хотя бы, я уж не говорю о дорогах.

Существует проблема агрессивности. Есть лица, которых вообще нельзя допускать к управлению транспортными средствами, – это неврастеники, агрессивные и изначально незаконопослушные люди, наркоманы, алкоголики, которые создают и будут создавать аварийные ситуации, какие бы штрафы ни были. Проблемы для всех на дорогах, но он получит справку, что может водить автомобиль. У нас получают сейчас справки все абсолютно, кто имеет деньги. В советское время была система диспансеризации, и чтобы получить справку, ты должен был посетить психоневрологический и наркологический диспансеры. И если ты состоял на учете, к рулю не допускался.

Для улучшения дорожной ситуации необходимо изменить качество подготовки водителей, вернуть профессиональную подготовку водителей и отдать ее под контроль государственных учреждений, увеличив количество часов на их подготовку. Выпуская на дорогу более подготовленных водителей, мы тем самым уменьшаем риск, что новичок в чрезвычайной ситуации на дороге может не справиться с управлением автомашины. Главная цель при подготовке водителя – это закрепление теории на практике.

На первом месте должна быть неотвратимость наказания. И здесь я уповаю на систему автоматической фото– и видеорегистрации, которая совершенно бесстрастно и объективно фиксирует нарушения ПДД, и при этом отсутствует контакт между водителем и инспектором. Когда водители видят, что определенные категории могут нарушать правила дорожного движения (например, силовики), это рождает правовой нигилизм, особенно у молодых водителей. Поэтому если бы неотвратимость наказания и равенство всех перед законом обеспечивались в реальности, то ситуация на дорогах была бы совершенно другой.

Необходимо обновить всю существующую сегодня дорожную сеть и создать новую дорожную инфраструктуру, заниматься строительством новых дорог. Вдоль крупных автомагистралей строить базы отдыха со станциями техобслуживания.

Елена Щербина, и.о. директора МБУ «Городской жилищный центр» администрации МО ГО «Сыктывкар»:

– Первое условие – безопасные автомобили: наличие подушек безопасности, ограниченный срок эксплуатации автомобиля в зависимости от модели и марки. Кроме того, должно быть ограничение по пробегу, следует отслеживать, попадал ли в серьезные ДТП автомобиль и был ли поврежден в той или иной степени. Запускать автомобиль в повторную эксплуатацию после ДТП только после экспертизы или технического осмотра.

Также считаю, что возраст водителя должен быть ограничен с 21 года до 60 лет.

Необходимо прохождение водителем медосмотра в специализированной клинике, фиксация всех обращений в медучреждения и ежегодное заключение с учетом всех обращений врачебной комиссии. Ограничение предельной скорости движения автомобилей путем установки датчиков движения на автомобилях и фиксацией всего движения транспортного средства.

Если до получения водительского удостоверения человек привлекался к ответственности за нарушение ПДД, права выдавать ему только по истечении трех или пяти лет. Должна быть фиксация в личной картотеке всех нарушений водителя с момента выдачи прав, автоматическое ограничение прав, вплоть до лишения при повторных грубых нарушениях скоростного режима.

Безопасность значительно выше на раздельных односторонних дорогах с двойными полосами движения, когда предусмотрены карманы для безопасной остановки на дороге через каждые 3-5 км, есть надземные пешеходные переходы, тротуары и велосипедные дорожки вдоль дорог с защитными отбойниками по всей территории населенного пункта, светофоры на пешеходных переходах.

Надо повышать культуру всех участников дорожного движения.

Помимо вышесказанного, большую пользу могут принести такие меры, как регистрация всех видов транспорта, в том числе велосипедов; развитие общественного транспорта как альтернативы личным автомобилям; качественные дороги в любое время года от строительства до содержания (очистка от снега, льда, разметка, анализ аварийных участков); социальная реклама – «Живите долго!» «Берегите себя и близких!» «Выбирайте безопасную скорость»; оборудованные комфортные заправки; качественные и доступные по цене услуги такси, особенно в темное время суток, и высокая квалификация водителей; освещенные дороги, «лежачие полицейские».

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.