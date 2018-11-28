Как ускорить капремонт

Можно ли узнать сроки проведения капремонта своего дома и передвинуть их на более близкие, в каких случаях граждане освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а в каких придется оплатить даже чужие долги. Об этом и многом другом спросили жители республики, позвонившие на организованную Общественной приемной главы Коми прямую линию по теме «Организация капремонта общего имущества в многоквартирных домах». На вопросы ответили первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Ольга Микушева и начальник управления ЖКХ этого министерства Виталий Поправка.

Жительница села Выльгорт Галина поинтересовалась, сколько времени должно пройти от предыдущего капремонта, чтобы был проведен новый. В доме, где проживает позвонившая, ремонт делали 12 лет назад. Ольга Микушева пояснила, что сроки капитального ремонта каждого конкретного дома зафиксированы в региональной программе, утвержденной правительством Коми на ближайшие 30 лет. Списки можно найти на сайтах министерства ЖКХ и Фонда капремонта (вкладка – «Региональная программа»). Причем в программе значатся даже совсем новые дома. В 2018 году в Коми должно быть капитально отремонтировано 108 многоквартирных домов (МКД). План был скорректирован – первоначально планировалось провести ремонт в 94 домах, затем их число увеличилось до 119, а в итоге осталось 108. Часть домов выбыла из программы, поскольку их признали аварийными, у части МКД сроки работ перенесли на более поздние. На данный момент 76 домов отремонтированы, в остальных работы завершаются.

Проживающая в деревянном доме по улице Тентюковской сыктывкарка Наталья Андреевна пожаловалась, что за капремонт она платит, но вряд ли дождется, что ее жилье капитально отремонтируют. Дому уже почти 50 лет, в нем очень холодно, но большой вопрос, целесообразно ли проводить в нем восстанавливающие работы.

– В региональную программу капремонта входят все дома, за исключением признанных аварийными, с износом свыше 70 процентов и подлежащих сносу. Жители могут инициировать обследование своего дома на установление степени износа, и если выяснится, что он ветхий, его исключат из регпрограммы, и вам не надо будет платить взносы на капремонт, – пояснила первый замминистра ЖКХ.

Проблема в том, что за обследование придется заплатить. Обычно обследование заказывают БТИ, оно проводит его на платной основе. Жительницу дома на Тентюковской это возмутило, ведь многие ее соседи ведут асоциальный образ жизни, нигде не работают и, соответственно, ни за что не платят.

Ольга Микушева предположила, что утеплить дом сможет управляющая компания, проведя текущие ремонтные работы. В любом случае состояние дома изучат и дадут официальный письменный ответ, как решить проблему.

Похожая ситуация с деревянным домом по Сысольскому шоссе в Сыктывкаре. Проживающий здесь пенсионер Марат Васильевич рассказал, что стена между квартирами прогнила, на месте межкомнатной перегородки образовалась щель, через которую тепло уходит на чердак. Ему пообещали, что этот дом также будет обследован специалистами министерства.

Как отметила Ольга Микушева, по стоимости работ старые деревянные многоквартирные дома являются одними из самых дорогих. Жильцов в таких домах немного, и чтобы на их взносы провести капремонт, потребуется, наверное, тысяча лет. Поэтому де-факто за ремонт в «деревяшках» платят проживающие в больших МКД. Выход один – надо признавать подобное жилье аварийным, сносить его и переселять людей в новое. Но опять-таки жители должны сами инициировать обследование своего дома на установление степени износа.

Ухтинка Жанна поинтересовалась, можно ли перенести сроки капитального ремонта дома, а если нет, то забрать уже заплаченные жильцами взносы и направить их на ремонт крыши. Ремонт кровли дома, где проживает Жанна, запланирован только на 2040 год.

Первый замминистра ЖКХ заверила, что сделать это возможно. Фонд капитального ремонта каждого МКД можно формировать либо на счете регионального оператора, либо на специальном счете дома. Собственники жилых помещений могут принять решение о переносе срока капремонта на более ранние на общем собрании, оформить соответствующий протокол и направить его в Фонд кап-ремонта. В фонде специальная комиссия запросит необходимые документы и направит их в орган местного самоуправления, который формирует краткосрочные планы ремонтов. Как подчеркнула Ольга Микушева, если собираемость взносов на капремонт в данном доме низкая, решение может быть принято не в пользу жильцов.

Отвечая на аналогичный вопрос жительницы Усть-Кулома Ольги Дмитриевны, первый замминистра ЖКХ разъяснила, как жильцы могут вывести свои взносы из фонда капремонта на спецсчет, чтобы ускорить ремонтные работы. По закону владельцем спецсчета может быть управляющая компания, ТСЖ и региональный оператор. В Усть-Куломе нет ни одной управляющей компании, жильцы за коммунальные ресурсы расплачиваются напрямую с Коми тепловой компанией. Не создано в доме, где проживает Ольга Дмитриевна, и ТСЖ. Поэтому единственный выход – доверить оформление спецсчета региональному оператору. Через год все ранее собранные взносы вернут жильцам на этот счет, и они сами смогут распоряжаться средствами. Если денег не хватает, собственники вправе установить размер взноса больше минимального – все зависит от желания и возможностей.

Уже под занавес мероприятия участников прямой линии спросили, как быть, если человек приобрел жилье, и выяснилось, что предыдущий собственник не платил взносы на капремонт. Начальник управления ЖКХ Виталий Поправка признался, что испытал это на себе: прежний владелец квартиры, которую он купил, с 2014 года накопил долг более четырех тысяч рублей. Можно, конечно, было бы долго судиться, но представитель профильного министерства предпочел оплатить долги и сделать предоплату на следующий квартал. Ибо, как гласит закон, все, что не заплачено предыдущим собственником, ложится бременем на нового собственника, поскольку сумма числится на лицевом счете квартиры.

Галина ВЛАДИС

Фото szao.ru