Республика присоединилась к всероссийской акции #ПроЧитай

В День народного единства в социальных сетях стартовала всероссийская акция #ПроЧитай, организованная Федеральным агентством по делам национальностей России. Цели проекта – повышение интереса подрастающего поколения к литературе, рассказывающей об истории, культуре и традициях народов России, а также формирование толерантности в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях.

«Литература народов России – это уникальная культурная ценность и кладезь для будущих поколений. Поэтому наша общая задача повышать интерес молодежи не просто к чтению, а в буквальном смысле друг к другу. Только знание о культуре, истории и традициях народа способно сформировать взаимное уважение и стать основой сотрудничества», – отмечают организаторы акции.

Акция продлится до конца ноября, принять участие в ней могут все желающие из любого региона страны. Для этого необходимо разместить в социальных сетях фотографию с книгой с хештегом #ПроЧитай и указанием геолокации. Специально для акции ФАДН России совместно с федеральными национально-культурными автономиями подготовило список литературы, рекомендованный к прочтению и использованию в библиотеках. В обширном списке есть и рекомендованные греками Гомер, Эсхил и Софокл, польский поэт Адам Мицкевич, украинцы в свой список включили также переведенную на украинский книгу чукотского классика Юрия Рытхеу. Много в списке сказок: курдских, еврейских, азербайджанских и т.д.

В Коми одним из организаторов акции выступил республиканский Дом дружбы народов. Первыми к акции присоединились руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Республике Коми Мнацакан Никогосян и заместитель директора Немецкого культурно-делового центра Александр Савельев.

Мнацакан Никогосян рекомендует героический эпос армянского народа «Сасунци Давид». Это своего рода энциклопедия быта, нравов, мировоззрения народа, глубоко отражающая его представление о природе, любви, нравственности.

Александр Савельев рекомендует прочитать книгу Бориса Раушенбаха «Пристрастие». Книга академика РАН, одного из основателей космонавтики и философа представляет все стороны творческой деятельности ученого.

Активист Немецкой нацио-нально-культурной автономии в Республике Коми Эрна Лашку советует прочитать книгу Александра Фитца «Немецкие тайны: очерки, рассказы, новеллы». В ней повествуется о малоизвестных фрагментах истории российских немцев, а также отношений Германии и России.

Активист Вятского землячества в Республике Коми Лидия Целищева предлагает книгу своего земляка Альберта Лиханова «Последние холода». Это повесть о последнем годе войны. Другая активистка Вятского землячества Галина Леденцова порекомендовала роман Олега Куваева «Территория».

Начальник штаба регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков – воинов России и зарубежья» в Республике Коми Анатолий Антипенко предлагает прочитать книгу Исаакия Быкадорова «Казаки в Отечественной войне 1812 года». Исследование известного донского историка Быкадорова считается одной из лучших работ на эту тему.

Председатель Татарской национально-культурной автономии в Коми Ринат Ахметзянов предлагает прочитать сборник из серии «Сказки Великого шелкового пути» – татарские народные сказки «Три голубя». Издание расскажет детям и взрослым об истории и географии татар, об их традициях и обычаях, о языке и народных костюмах.

По итогам акции регион, жители которого опубликовали наибольшее количество фотографий, в феврале 2019 года посетит «звездная» команда известных общественных и политических деятелей, журналистов, артистов, спортсменов. Они проведут публичные чтения и буккроссинг.

Артур АРТЕЕВ

Фото ddnrk.rkomi.ru