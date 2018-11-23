Юрий Колмаков возглавил ТПП Коми

В Сыктывкаре прошел внеочередной съезд членских организаций Торгово-промышленной палаты Коми. В его работе участвовал и вице-президент ТПП России Максим Фатеев. Новым президентом республиканской ТПП единогласно избрали бывшего замглавы региона Юрия Колмакова. О планах будущей работы он рассказал «Республике».

Во время съезда Максим Фатеев охарактеризовал Юрия Колмакова как человека, хорошо знакомого с бизнесом и властями региона, способного сплотить людей вокруг себя и направить их усилия на развитие палаты и предпринимательского сообщества одиннадцатого региона. Также было озвучено, что, проведя проверку финансово-хозяйственной части за 2017-й и девять месяцев 2018 года, ревизионная комиссия признала деятельность региональной палаты неудовлетворительной. Комментируя «Республике» свое избрание, Юрий Колмаков подтвердил, что у палаты действительно есть проблемы, в том числе долговые.

– Мы с честью выйдем из сложившейся ситуации, – заверил экс-замглавы региона. – Палата не будет должна ни по линии ТСЖ, ни по линии налоговой службы. Эту проблему решим к середине 2020 года, может быть, даже до конца 2019-го. Палата должна быть самодостаточной, но это не самоцель, это не та структура коммерческая, которая ставит себе задачу зарабатывать деньги, хотя это одна из некоторых ее функций. Вместе с этим мы должны иметь возможность приглашать на работу классных специалистов и экспертов, а их услуги, как правило, дорогие. Это нужно для консультаций, для поддержки конкретных интересов республиканских предпринимателей. Причем хочу подчеркнуть, что именно республиканских. Нам важно поддерживать не только сыктывкарских бизнесменов, но и усть-куломских, воркутинских и так далее. На это всегда нужны ресурсы.

Юрий Колмаков также подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, прежним руководством ТПП проведена значительная работа, которая будет продолжена по всем направлениями. Однако многие из них проседали из-за отсутствия должного взаимодействия с властями.

– Будем готовить соглашение с правительством Коми, и это будет не просто документ «для коллекции», а на его основании будут четко определены границы ответственности двух сторон. С одной стороны мощный административный ресурс, с другой – поддержка развития и помощь предпринимательству на территории Коми. Решительные шаги в этом направлении уже сделаны, и правительство выразило заинтересованность в таком содружестве. Предпринимателям нужна площадка, где они могут встретиться и обменяться мнениями. Не просто пожаловаться друг другу на те или иные проблемы. От этого, к сожалению, ничего не меняется. А именно для того, чтобы площадка помогала и была востребована. Поэтому предложим руководству республики один-два раза в квартал делать так называемые деловые завтраки с представителями бизнеса Коми. Алгоритм будем прорабатывать, в понедельник у меня планерка с руководством палаты, будут четко расставлены задачи, потому что я сторонник плановой работы. На этих встречах руководство Коми услышит прямые вопросы, это будет прямой обмен мнениями по тем или иным нюансам. Мы должны не просто, знаете, грузить правительство своими проблемами, а совместно работать, причем слаженно и продуктивно, – сказал Юрий Колмаков.

Среди основных задач собеседник издания также назвал обучение предпринимателей, поддержку предпринимательской деятельности среди женского населения и молодежи:

– Нужно повышать бизнес-грамотность предпринимателей, чтобы они меньше времени тратили на доступ к информационным базам. Вся эта работа позволит им более стоически переживать те сложности, которые нас окружают. Важно, например, уметь грамотно взаимодействовать с контролирующими органами, у них ведь свои требования, нормативы. Женское предпринимательство – это также важное направление нашей работы. У нас сейчас много успешных женщин-предпринимателей, у них свое видение бизнеса, иногда весьма интересное и зачастую очень отличное. Многие из них могут любому мужчине фору дать. С точки зрения молодежного предпринимательства важна поддержка стартапов, выход на краудфандинговые площадки для привлечения инвестиций. Это не просто модные словечки, а весь мир сейчас так живет. Можно напрямую выйти на непредсказуемое количество инвесторов, и если ваш проект проработан и на самом деле востребован, то вы получите деньги. Кроме того, важно дружить с палатами других субъектов, а также быть в постоянном контакте с ТПП России, ведь в некоторых вопросах у них возможности и выходы на такие структуры, до которых сегодня, может быть, даже и правительство Коми не может.

С 2012 года Юрий Колмаков возглавляет Федерацию плавания Республики Коми (ФПРК). Отвечая на вопрос о дальнейшем совмещении двух постов, он отметил, что просто так «отбывать номер» ни на одном из них не собирается, ему важно продолжать эффективную работу. Поэтому окончательное решение примет позже:

– Мне мысли о том, что, возможно, придется покинуть Федерацию плавания Коми, неприятны. Конечно, если я уйду, то без меня ничего не рухнет, а все продолжит развиваться, но просто многое было сделано. Кстати, с 6 по 8 декабря впервые пройдут всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек. Это мощнейшие соревнования, почти 500 участников. Причем Всероссийская федерация плавания вышла на меня с предложением сделать эти соревнования закрепленными за республикой на пару-тройку лет. Для нас это честь, и мы приложим все силы, если нам доверят. Жалко оставлять это дело, но надо посоветоваться с коллегами, в том числе и с представителями министерства спорта региона, и с представителями Всероссийской федерации плавания, потому что я член президиума. Алгоритм предложения я знаю и кого бы предложил вместо себя, но окончательного решения пока не принял.

12 декабря в Сыктывкаре пройдет конференция членов Федерации плавания Коми. Вероятно, на ней и решится, продолжит ли возглавлять федерацию Юрий Колмаков.

Ярослав СЕВРУК

Фото ФПРК

Юрий Колмаков родился в 1959 году в Воркуте. В 1982-м окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности «Планирование промышленности». Работал главным экономистом на птицефабрике «Зеленецкая». В 1992 году создал одну из первых в республике небанковских инвестиционных структур – Инвестиционно-финансовую корпорацию. В 1998-м вошел в правительство Коми и возглавил министерство экономики. В 2002 году был заместителем главы региона Владимира Торлопова.