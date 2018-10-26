Гран-при от «золотого» мастера

29 октября в Академическом театре драмы имени Виктора Савина состоится концерт «Звезды оперной сцены», которым откроется XVI Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.

На открытии выступят звезды оперной сцены Вера Баранова, Светлана Афонина, Василий Святкин, Сергей Зайцев, солисты Большого театра Ольга Селеверстова и Райф Тимергазин, сама председатель жюри Ольга Сосновская, лауреат конкурса прошлых лет Алексей Юрковский, пианисты Елена Койдан, Яна Гранквист. Отрадно, что к уже практически постоянным членам жюри присоединился наш земляк, солист Мариинской оперы, известный вокальный педагог Владимир Ванеев, который также украсит сцену.

Как рассказали в оргкомитете конкурса, было подано сто заявок из 22 регионов России, от Коми в конкурсе будут участвовать 32 вокалиста. Возраст – от 9 лет до 21 года. Конкурс пройдет в два тура, для вокалистов организуют мастер-классы, для педагогов и концертмейстеров – тематические семинары.

При конкурсе будет работать пресс-центр, участие в котором примут школьники объединения «Проба пера» сыктывкарского Дворца творчества и студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Гран-при конкурса – статуэтка из яшмы и долерита. Автор главного приза – камнерез Анатолий Сорокин, которого российские камнеобработчики называют мастером – золотые руки. Первым обладателем статуэтки в 2010 году стала юная певица из Печоры Ираида Гаевая, в 2016 году приз получил Йонас Юд из Швейцарии (на снимке).

Увенчается конкурс вручением наград и выступлением победителей 3 ноября в концертном зале гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото из архива конкурса