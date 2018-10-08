Сёла становятся комфортнее

Более 80 территорий благоустроено в Коми в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Из 45 муниципалитетов – участников проекта 12 полностью выполнили работы, запланированные на текущий год. Жители с благодарностью «принимают» от администраций реконструированные площадки, скверы, пешеходные тротуары.

Например, в селе Усть-Цильма состоялись торжественные открытия объектов, благоустроенных в рамках проекта. Новый безопасный пешеходный мост через Домашний ручей построен в центре села на месте прежнего, который приходилось ежегодно ремонтировать после паводка.

Сквер для семейного отдыха «Встреча поколений» возведен рядом с районным центром детского творчества. Территория спроектирована так, что здесь будет интересно и детям, и взрослым, и пожилым жителям села. В сквере установлены современная детская площадка, большое количество скамеек, сцена для уличных праздников. В скором времени появится «Скамья примирения».

В селе Объячево обустроены современные пешеходные дорожки по улице Мира. Их сделали на месте тропинок, проложенных жителями. Теперь передвижение пешеходов в этой части села стало более комфортным и безопасным. Также жители Объячево теперь могут отдохнуть на площадке, обустроенной на улице Мира. В Летке получил новый облик Сквер Победы.

Как отметила первый замминистра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Ольга Микушева, полностью завершить благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», намеченное на 2018 год, муниципалитеты планируют до конца ноября.

Этот проект реализуется в Коми второй год подряд. В 2018 году в программу включены 45 муниципалитетов. Также будут благоустроены 90 дворовых территорий, 61 общественное пространство и один городской парк. Минувшей весной жители республики в ходе общественных обсуждений определили, какие парки, скверы, набережные необходимо обустроить в первую очередь. Дворовые территории включены в муниципальные программы благоустройства 2018 года по заявкам жителей многоквартирных домов.

Лина ПЕРОВА